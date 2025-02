Ex-Cachorro Grande, Marcelo Gross leva seu show solo neste sábado ao Rio Vermelho

- Foto: Divulgação

O guitarrista e compositor gaúcho Marcelo Gross, que se notabilizou na linha de frente da banda gaúcha Cachorro Grande, traz a Salvador seu show solo GrossRoads, que também dá nome ao seu último álbum, lançado em 2024. A apresentação é sábado (22), às 21h, no Discodelia Pub Records.

O show de Gross faz uma retrospectiva de sua trajetória, com hits da Cachorro Grande e composições solo, além de releituras de Beatles, Rolling Stones e Gustavo Cerati (lenda do rock argentino, morto em 2014, líder da banda Soda Stereo) – deste último, Gross toca Coisas Impossíveis, uma versão em português. “2024 marcou os dez anos da passagem do Cerati. Minha intenção foi homenageá-lo e apresentar sua obra ao público brasileiro”, conta Marcelo.

Para o músico, que no show toca acompanhado de Eduardo Barretto (baixo) e Júlio Sasquatt (bateria), além da qualidade musical, o público pode esperar momentos de improvisação e uma energia pulsante no palco. “Nunca fazemos um show igual ao outro. Tem momentos de improviso, de exploração sonora. Minha guitarra em alguns trechos soa como uma cítara. Quem for ao show pode esperar uma experiência única", garante.

Ele destaca que o formato solo traz desafios diferentes dos tempos da Cachorro Grande, banda da qual foi um dos fundadores. “Agora sou o frontman e preciso prender a atenção do público de outra forma. Mas a essência do rock continua a mesma”, afirma.

As honras da casa ficam por conta do power duo local Búfalos Vermelhos & Orquestra de Elefantes, formado pelos irmãos Thiago Jende (bateria e voz) e Jamil Jende (guitarra e backing vocal). Desde 2014, a banda se destaca por performances enérgicas que mesclam rock clássico, progressivo, stoner rock, psicodélico e blues, sempre com uma abordagem autoral, orgânica e visceral.

Os artistas apresentarão seu novo álbum, Fé no Imaginário, lançado em setembro último. Com oito faixas, o projeto reflete sua evolução musical ao longo de uma década de carreira e foi lançado pelo coletivo Trinca de Selos, formado pelos selos independentes Bigbross Records, Brechó Discos e São Rock Discos.

Gross elogia a banda, destacando a força do rock produzido na Bahia. “Acho que o rock aí (da Bahia) é de altíssima qualidade e sempre teve grandes nomes, como Pitty, Cascadura e Retrofoguetes. Os Búfalos Vermelhos são incríveis. Para mim, é uma honra dividir o palco com eles”.

Trajetória marcante

Com mais de 30 anos de carreira, Marcelo Gross foi um dos fundadores da Cachorro Grande, banda de rock formada em 1999 em Porto Alegre.



A formação clássica da banda incluía Beto Bruno (vocal), Marcelo Gross (guitarra), Rodolfo Krieger (baixo), Pedro Pelotas (teclado) e Gabriel Azambuja (bateria). O grupo lançou seu álbum de estreia homônimo em 2001, recebendo aclamação regional.

Em 2003, o videoclipe de Lunático foi indicado para Melhor Artista Revelação no MTV Video Music Brasil, e, em 2007, a banda venceu o prêmio de Melhor Performance ao Vivo.

Ao longo de sua carreira, a Cachorro Grande lançou vários álbuns de estúdio, como As Próximas Horas Serão Muito Boas (2004), Pista Livre (2005), Todos os Tempos (2007), Cinema (2009), Baixo Augusta (2011), Costa do Marfim (2014) e Electromod (2016).

Também produziram álbuns ao vivo, como Ao Vivo no Circo Voador (2013) e Clássicos (2018). Em 2019, a banda anunciou oficialmente o fim de suas atividades. Para celebrar seus 20 anos de carreira, lançaram o documentário A Última Banda de Rock, que relata a trajetória do grupo.

Gross já se apresentou em Salvador com a Cachorro Grande, mas esta será sua primeira apresentação solo na cidade. Ele destaca sua admiração pelo cenário musical baiano e a importância de espaços como o Discodelia para a cena independente. “É um reduto da música autoral e independente. Fico feliz de fazer parte desse momento”, diz.

“O amor do público pelas músicas que escrevi é algo emocionante. Ver as pessoas cantando canções como Sinceramente, Dia Perfeito, Lunático e Que Loucura é indescritível. Saber que minhas músicas impactam a vida das pessoas é o que me motiva. Fazer rock no Brasil não é fácil, mas todo esse carinho faz tudo valer a pena”, comenta o guitarrista.

Para os fãs de rock, a noite promete ser uma celebração do estilo que marcou gerações. “Vai ser um show cheio de energia, boas canções e muita diversão! Quem não for, parafraseando uma das músicas do Cachorro Grande, 'não sabe o que perdeu'", finaliza Gross.

Marcelo Gross (RS) + Búfalos Vermelhos e Orquestra de Elefantes / Sábado (22), 21h / Discodelia Pub Records (Rua do Meio, 141 - Rio Vermelho) / R$ 40 / Vendas: Sympla / Bilheteria: R$ 50

