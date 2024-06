Ex-funcionária de Paula Lavigne pede R$ 2,6 milhões por "humilhação" | A TARDE

Ex-funcionária da casa de Paula Lavigne, Edna Santos, de 52 anos, está processando a ex-patroa e pede uma indenização de cerca de R$ 2,6 milhões. Em entrevista ao portal Splash, do UOL, Edna revelou que foi demitida por justa causa, após ser acusada, de furto de US$ 40 mil do closet de Paula antes de uma viagem internacional.

A ex-governanta relata também que sofreu humilhações durante os 22 anos em que trabalhou na casa. “Ela é uma pessoa muito temperamental, então ela oscilava muito. Eu escutava das pessoas que sem mim a casa não funcionava, mas no dia a dia com ela era bem difícil, então eu me questionava. Eu falava com ela que não precisava ser tão áspera e tão dura para que eu a reconhecesse como patroa. Mas ela me humilhava”, disse Edna, que menciona ter sido chamada de “incompetente”.

Edna também declarou que a ex-patroa frequentemente depreciava seu corpo. “Se eu engordava um pouquinho, me chamava de gorda na frente de todo mundo. Eu chegava a chorar”, exemplificou.



A defesa de Paula Lavigne, emitiu um comunicado afirmando que as acusações de Edna são inverídicas e difamatórias. Segundo a nota, “os fatos em juízo são gravíssimos e bem fundamentados em provas incontestáveis”. A defesa acusa Edna de buscar um julgamento na internet, onde 'não importam provas e verdades, mas narrativas falaciosas'”.

Paula Lavigne é esposa e empresária do cantor Caetano Veloso. O artista não fez nenhuma manifestação sobre o caso.

