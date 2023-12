Exposição de artista Zé Nogueira relembra Irará da década de 30 e 40 | A TARDE

No dia 8 de dezembro, o artista plástico iraraense Zé Nogueira, vai ressaltar as belezas de Irará na década de 30 e 40. A exposição acontece às 20h, no prédio do antigo Fórum da cidade, na Praça Maria Bacelar, Centro.

Com o título "Irará de Outrora", o artista leva ao público quadros em aquarela com a temática de paisagens, casarios e templos da cidade do início do século XX. A exposição segue até o dia 13 de dezembro.

O ambiente rural de Irará, que está localizada no centro norte baiano, sempre foi a inspiração do artista, que é autodidata e desde 1982 se dedica à arte. Há cerca de dez anos, iniciou uma fase de trabalhos em aquarela que são como poemas em cores.

“A história da cidade é minha inspiração e para isso me baseio em fotografias, conversas e notícias de jornais sobre a cidade onde nasci”, declara Zé Nogueira.