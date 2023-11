Fã morre em show de Taylor Swift no Rio de Janeiro | A TARDE

Uma fã morreu durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17. A cantora confirmou a informação através de um storie no seu perfil oficial do Instagram.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite", escreveu.

De acordo com a Folha de S.Paulo, Ana Clara Benevides, de 23 anos, acabou falecendo após passar mal enquanto estava na grade do estádio Engenhão, onde ocorreu o evento.

Ana Clara acabou desmaiando no local. Segundo o enfermeiro Thiago Fernandes, amigo da jovem, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do hospital, ela teve uma segunda parada e não resistiu.

A estudante de psicologia era natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Ainda segundo o jornal, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

A artista norte-americana está no Brasil com sua turnê “The Eras Tour”. O show de ontem foi o primeiro no país.

A cantora disse que não falará sobre a morte da fã durante o seu próximo show, marcado para este sábado,19, já que se sente dominada pela dor enquanto tenta tocar no assunto.

"Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos."

Nas redes sociais, muitos fãs relataram ter passado mal de calor no local, que afirmaram estar com uma sensação térmica de 60º. Ainda conforme comentários, dezenas de pessoas chegaram a desmaiar por conta da temperatura.

No X, antigo Twitter, a frase “Justiça por Ana”, ganhou destaque em primeiro lugar nos Trending Topics em apoio à jovem.

Entre os principais pontos levantados está a proibição da entrada de água nos eventos.

“Exigimos Água em Eventos não deveria ser a tag que vocês estão levantando. Uma pessoa morreu, mil passaram mal. Óbvio que agora vão liberar água, mas não esqueceremos. Isso é assumir o risco de matar. A tag tem que ser Justiça por Ana Benevides, queremos os culpados presos”, disse um internauta na rede social.

Em outra publicação, uma pessoa escreveu: “Queremos a Lei Ana Benevides para proteger os consumidores de empresas irresponsáveis, queremos os culpados presos. Justiça por Ana.”

Confira a nota na íntegra:

Nota traduzida

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas com o coração partido eu digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além do fato dela ser incrivelmente bonita e muito jovem.

Eu não vou ser capaz de falar sobre isso do palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu nunca pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê ao Brasil."