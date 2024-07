Fábrica de Sons inscreve jovens para aulas gratuitas

Aula de escaleta fazem parte do programa - Foto: Divulgação | Paulo Reis

A escola de música Fábrica de Sons, com o apoio da Pedacinho do Céu Education, está com inscrições abertas para alunos da rede pública de Cajazeiras e arredores, que estejam cursando do 6º ano ao ensino médio, para aulas gratuitas de música. As inscrições vão até sábado, 6, e podem ser feitas através do link disponível no perfil do Instagram @sonsdafabrica.

O candidato deverá seguir a página. Serão ofertadas 128 vagas, distribuídas entre aulas de violão, violoncelo, violino, viola de arco, teclado, piano, ukulele e canto popular. Em caso de menores de idade, o responsável deverá assinar o termo de responsabilidade e compromisso de imagem.

O objetivo do curso é promover uma atividade intelectual, autonomia e oportunidade de carreira aos participantes. “O pós-pandemia deixou os jovens dispersos. Falo isso como professor, no quesito de foco e concentração em algo que é artístico, não só no apreciar, mas no fazer, no produzir. O jovem ficou muito voltado para equipamento digital como material de estudo”, afirmou Paulo Reis, professor e fundador do projeto.

Aulas de violino fazem parte do programa | Foto: Divulgação | Paulo Reis

As aulas terão início no dia 27 deste mês e acontecerão às sextas e sábados, no espaço cedido pela Pedacinho do Céu. O aluno interessado em se inscrever não precisa dispor de instrumento próprio ou conhecimento prévio de música. O término do curso será no dia 7 de dezembro, e os alunos farão uma apresentação no Festival Fábrica de Sons, no Espaço Boca de Brasa da Fundação Gregório de Mattos.

“Para resumir, é uma oferta onde nós pensamos em contemplar os jovens com uma arma importante que é a educação. Um violino nas mãos faz um ruído muito mais melódico do que os ruídos dos tiros das armas que são disparados nas periferias”, afirmou o professor. “O aluno tem os professores, mas também adquire a autonomia para fazer o próprio trabalho, criar o próprio repertório, como eles fazem, postam nas suas próprias redes sociais com o acompanhamento da família”, concluiu.

O projeto, que é independente e segue com recursos pessoais do fundador Paulo Reis e o apoio da Pedacinho do Céu Education, vem gerando frutos. Adson Alves Vianna, 13 anos, quer seguir como músico no futuro e aprendeu a tocar piano nas aulas da Fábrica. “O projeto me ajudou de várias maneiras, mas o principal foi encontrar um dom musical e na socialização, pois lá todos se ajudam”. Interessados em ajudar o projeto podem entrar em contato pelo Instagram ou do email ([email protected]).