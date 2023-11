Familiares e amigos se despedem de Jayme Figura | A TARDE

Familiares, amigos, políticos e representantes da classe cultural estiveram presentes no Cemitério Campo Santo na tarde desta segunda-feira, 27, para o enterro do lendário Jayme Figura. O artista plástico, poeta, músico e desenhista faleceu aos 64 anos no último domingo, 26, em Salvador.

Diversas pessoas estiveram no espaço para se despedir do ícone singular das ruas do centro da cidade, e nem na sua partida Jayme abandonou a aura de mistério em torno do seu rosto e identidade, já que o caixão esteve fechado;

Fillho mais velho do Figura, Diógenes Almeida contou ao Portal A TARDE como estava o estado de saúde do pai, antes mesmo de ir ao hospital.

“Ele ficou todo mole, sem conseguir andar. A gente levava ele para dar banho e tudo. Então a gente levou ele para o médico, para a UPA Santo Inácio, chegou lá, deram vários medicamentos a ele, que apresentou uma melhora, foi para casa. Quando chegou em casa, apresentou novamente os mesmos sintomas. Então a gente ligou para a SAMU de manhã cedo, antes mesmo das sete horas, como percebemos que a SAMU não ia chegar, resolvemos ir para o hospital.”

Diógenes Almeida, filho mais velho de Jayme Figura | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Ao descrever o pai, Diógenes não poupa elogios, para ele e seu irmão, Jayme foi um pai presente a quem eles devem a existência.

“Um bom trabalhador. Trabalhou com o Leonel que gosta muito dele, são amigos há 43 anos, a minha idade. Foi um cara super pai pra mim, não tenho o que falar ao contrário. Muito conhecido em Salvador. Muita gente gostava dele, tem muita gente aqui que eu nem conheço.”

Pablo Almeida, filho de Jayme com o elmo do pai | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O filho do artista afirma ainda, que fisicamente o pai não demonstrava estar doente. Era um homem forte, que estava sempre em atividade.

"Quando ele não estava trabalhando em obra, ele estava mexendo alguma coisa na casa dele, como à antena de televisão. Sempre procurava alguma coisa para fazer, ele nunca ficava parado no tempo, sempre estava em alguma atividade, mesmo que não fosse de trabalho".

O secretário de Cultura do estado, Bruno Monteiro, e o artista plástico Leonel Matos, parceiro artístico de Jayme, estiveram entre os presentes no evento.