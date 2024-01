Famílias apoiam candidatas à Deusa do Ébano e torcem: "já venceu" | A TARDE

Além das candidatas à Deusa do Ébano, as famílias das jovens também sofrem com a ansiedade pelo resultado, que será conhecido neste sábado, 13, em evento na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

Com o tema "Afro dos Afros", a cerimônia marca o início das comemorações de 50 anos do Bloco Afro Ilê Aiyê.

LEIA TAMBÉM

É hoje! Conheça as 15 finalistas à Deusa do Ébano

Pai da candidata Isis Renata, o advogado Jean Dantas conta que esta é a realização de um sonho, não apenas de Isis, mas de toda família.

"É importantíssimo essa grandiosidade de estar aqui reunindo com milhões de pessoas gritando, torcendo, chorando e pulando por ela", conta Jean, que promete acompanhar tudo colado na grade.

"Pedindo a Deus, ao dono dessa casa que é Omolú, que faça ela uma deusa, uma rainha", vibra Jean. Ele acompanha o evento com a tia de Ísis, Josenildes, que já tem certeza da vitória.

"Estou dando certeza nessa vitória de Isis, com certeza, porque Deus, os orixás, a ancestralidade vai nos ajudar, ela já chegou lá. É a realização de um sonho".

Outra família que desceu em peso para o Curuzu foi a de Lorena Bispo, de Itapuã. Lázaro Barbosa conta que a jovem de 21 anos já é rainha do Malê.



"Minha sobrinha, minha filha, hoje já é rainha do Malê e, futuramente, vai ser a Deusa do Ébano, com a força de Alah, de oxalá e dos orixás".

Rosemeire, tia de Lorena, conta que este sempre foi um sonho da jovem. "O coração a mil, com certeza essa a gente vai levar". Quem também torce por Lorena é a sua mãe, Rosângela Xavier.

"Já é [Deusa], vou levar para casa uma Deusa do Ébano. É o que eu disse a ela, para ela celebrar, aproveitar o grande sonho da vida dela, só em estar aqui, já realizou, estou muito feliz, estou radiante. Para mim, ela tem que brincar com isso aqui, é o grande sonho da vida dela", diz Rosângela, que não conseguiu conter as lagrimas ao falar fa filha.

Além de familiares, outras pessoas também acompanham a 43ª noite da Beleza Negra. A advogada Eliane Pereira, do Rio de Janeiro, conta que já conhecia o evento e agora se sente honrada em poder participar.

"Hoje é um dia especial pois virão outras rainhas também e estar nesse momento, nesse lugar, enquanto uma mulher negra é muito gratificante, sobretudo porque há séculos, somos vistas como pessoas desprovidas de beleza, quando na verdade nós somos lindas, nós temos a nossa beleza interior e exterior e sobretudo, porque a gente se sente assim também nesse lugar da beleza, da inteligência e do poder".

Diretor criativo do evento, Elisio Lopes se despede da função após dez edições. Ele avalia que abre espaço para um revezamento.

"A gente preparou um espetáculo muito especial, muito emocional, porque são 50 anos de Ilê. A gente entendeu que tem 2 gerações que já nasceram, está indo para a terceira, onde já tinha bloco, já tinha essa realidade, essas crianças aprenderam o orgulho de serem pretas e a gente vai contar isso hoje".

Com o tema “Afro dos Afros” e apresentação de Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, o roteiro do espetáculo da 43ª Noite da Beleza Negra passeia pela história de emoção e luta do Mais Belo dos Belos. São finalistas e grandes estrelas da noite as candidatas Barbara Cristina Sá Sacramento (33), Caroline Xavier de Almeida (25), Cecília Cadile da Silva Santos (33), Cibele Mariah da Silva Santos (35), Daiane de Souza Conceição (31), Isis Renata do Espírito Santo Dantas Nascimento (28), Larissa Valéria Sá Sacramento (29), Lorena Xavier Silveira Bispo (21), Nadine Ferreira Borges (32), Rafaela Rosa Silva Oliveira Leite (28), Sarah Moraes dos Santos (26), Stephanie Ingrid Silva Sousa de Deus (22), Stephanie Mascarenhas Lobo Brito (25), Tainã de Palmares (30) e Thuane Vitória Pereira Santana (26).

A candidata classificada em 3º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a candidata classificada em 2º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 3.000,00 (três mil reais). A candidata classificada em 1º lugar ganhará como prêmio um Troféu Deusa Do Ébano 2023, uma fantasia e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).