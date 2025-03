‘Feijoada Literária’ deste domingo será dedicada ao cantor Carlos Pitta, frequentador do evento

- Foto: Divulgação

A Caramurê - Café, Arte e Livros realiza mais uma edição da Feijoada Musical neste domingo (23). Desta vez o evento homenageia o cantor e compositor Carlos Pitta, que completaria 70 anos neste carnaval. Pitta faleceu em 7 de janeiro. O evento acontece na loja do Comércio, a partir do meio-dia, e será conduzido pelos músicos Rita Tavares e Ricardo Markis, ambos amigos do artista.

Carlos Pitta teve uma carreira atuante na MPB, dividindo palcos ao longo da vida com nomes como Caetano Veloso, Dominguinhos e Geraldo Azevedo. Além de sua produção musical, Pitta era frequentador assíduo da Caramurê, onde costumava participar dos eventos culturais e apreciar a sua tradicional feijoada. "Carlos Pitta gostava do espaço, gostava da feijoada, conversava, incentivava, divulgava e dialogava diretamente com a nossa proposta, que é uma proposta de poesia, de boa música, de conversa, de diálogo", afirma Fernando Oberlaender, editor da Caramurê e idealizador do evento.

A relação de Pitta com a Caramurê se estabeleceu desde a inauguração do espaço. Segundo Oberlaender, o cantor estava presente na maioria dos domingos e era uma figura importante na dinâmica cultural do local. "Ele participava, era quase como uma pessoa da casa", conta. A ideia do evento é proporcionar um momento de encontro entre amigos e admiradores do artista, repetindo a atmosfera que ele ajudava a criar.

O repertório será composto por canções de Pitta, além de músicas que ele costumava interpretar em suas apresentações. "No domingo estarei com a Rita Tavares, também amiga de Pitta, e nós pretendemos reunir muitos artistas, colegas e admiradores de Pitta, e que a gente possa fazer dessa egrégora um momento de emoção e de celebração de tudo que ele proporcionou no nosso convívio humano e artístico", comenta Ricardo Markis, que conduzirá o evento ao lado de Rita.

A dupla interpretará canções como Primavera, composta por Pitta e Fernando de Oliveira, Todos os Caminhos Levam a Feira de Santana e, claro, Cometa Mambembe. Além disso, serão interpretadas músicas que o cantor gostava de cantar, como Dono dos Teus Olhos, de Humberto Teixeira, e Velha Roupa Colorida, de Belchior. "Vai ser uma homenagem espontânea e amorosa, com o objetivo de reverenciar sua obra e agradecer a sorte de termos convivido com ele", afirma Rita.

Tributo tranquilo

A artista destaca a importância da generosidade de Pitta em sua trajetória musical e pessoal. "Era uma pessoa muito generosa e preocupada com os amigos. No ano passado tive uma séria crise de coluna dorsal e ele, que já não estava bem de saúde, ficava insistindo pra me levar ao hospital. Era assim com todos os seus amigos", relembra. A relação entre os artistas ia além dos palcos, fortalecendo laços de amizade e colaboração.

Ao longo de sua carreira, Pitta se apresentou em festivais nacionais e internacionais, passando por países como Suíça, Estados Unidos e Alemanha. "A principal lembrança que deve ficar para sempre é do convívio, das risadas, dos momentos de alegria, de descontração nas viagens, nos shows e dos momentos importantes de palco", destaca Ricardo.

A Feijoada Musical, que acontece há mais de um ano na Caramurê, é um evento consolidado como ponto de encontro de artistas e apreciadores da música. Para Oberlaender, esta edição tem um diferencial. "A diferença desse evento é que você está celebrando um amigo que agora virou estrela no céu. Mas nem por isso ele deixa de estar presente", diz.

A escolha da data se deve ao período carnavalesco, evitando coincidência com outras homenagens ao artista.

“Tenho certeza que ele vai receber muitas homenagens durante o Carnaval, e a gente queria antecipar justamente para resgatar um pouco esse ambiente tranquilo, esse ambiente de poesia que ele representava para nós”, explica Oberlaender. O evento tem como proposta recriar o clima de celebração e leveza que marcou a presença do cantor na Caramurê.

Além da homenagem a Pitta, o evento reforça a proposta da Caramurê de promover encontros culturais espontâneos. Segundo Oberlaender, a seleção dos homenageados é feita de forma natural. “A gente faz homenagem àquilo que vier no coração. É uma homenagem simples, carinhosa. Não é uma homenagem formal, é uma homenagem do coração”, conclui.

Feijoada Musical em homenagem à Carlos Pitta / Domingo (23), 12h / Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio (Av. da França, S/N - Doca 1, entre a lanchinha e o Hub Salvador) / Reservas: (71) 2200-0887

