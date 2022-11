Feira Café Fofoca e Arte entra no clima da Copa do Mundo

Acontece neste sábado e domingo, 12 e 13, das 10h às 19h, mais uma edição da Feira Café Fofoca e Arte. O evento, que segue no Hotel Vila Galé, na Ondina, desta vez, homenageia a chegada da Copa do Mundo, que ocorre entre os dias 20 de novembro a 18 de dezembro.

Na feira, é possível encontrar diversas opções de artesanato, além de plantas, vestuário, acessórios de decoração e comidas. A ideia é promover uma experiência cultural e gastronômica em meio ao clima da Copa que começa a invadir a cidade.

Com várias edições, a feira já abarcou muitos temas, como a primavera, o natal e até o dia do amigo. A última edição, que aconteceu nos dias 12 e 13 de março deste ano, homenageou as mulheres com a venda de artigos que incentivavam o empoderamento feminino.

Serviço

Feira Café Fofoca e Arte

Datas: 12 e 13 de novembro (sábado e domingo)

Horário: 10h às 19h

Local: Hotel Vila Galé – Ondina

Endereço: R. Morro do Escravo Miguel, 320, Ondina

Entrada: Gratuita