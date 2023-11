Feira Literária de Lauro tem apresentação da Neojiba e mesa de debate | A TARDE

A abertura da primeira edição da Feira Literária Inclusiva de Lauro de Freitas nesta quinta-feira, 9, teve apresentação do coral Neojiba e mesa literária em homenagem ao bicentenário do Dois de Julho e ao escritor José Álvares Amaral, antigo morador de Lauro de Freitas.



O evento gratuito, realizado pela Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (Flilauro) tem parceria do Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas. A Feira começou nesta quarta-feira, 8, e segue até sábado, 11.

A programação acontece em espaços como a Praça da Matriz, Cinetaetro do município, Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação e o Parque Shopping Bahia, com o lançamento de livros, oficinas e debates acerca de temas como a inclusão das pessoas superdotadas e com altas habilidades nas escolas públicas e privadas, a produção literária das mulheres, combate à LGBTfobia e ao racismo, e comemoração ao bicentenário da Independência da Bahia, o principal tema da edição. O público poderá conferir ainda encontros com autores e apresentações literárias e teatrais.

A Flilauro tem curadoria geral da presidente da ALAF, Josy Luz; do historiador Gildásio de Freitas, da escritora Ana Cecília Ferreira; da curadora da Flilaurinha, versão infantil da feira; Patrícia Bernardes e produção geral de Silvana Cerqueira.

Programações

A agenda destinada às crianças propõe a discussão de temas como diversidade racial, o uso da escriba braille como ferramenta de inclusão literária, o luto infantil, a ancestralidade como ferramenta pedagógica e a chegada cada vez mais constante do QR Code nas obras literárias. Autores infantis também protagonizam um lançamento coletivo de livros.

Será oferecida uma série de oficinas todos os dias na Arena Yayá. na Praça Matriz. Além de artes plásticas ao vivo, lambe-lambe, escrita criativa, poesias, dança do ventre, Libras, dança indiana e audiodescrição. Já as escolas apresentarão a mostra estudantil de arte. O evento ainda tem apresentações de teatro, música, palhaço e uma visita guiada à Igreja da Matriz. No Centro Comunitário da Arena Yayá, funcionará a Casa das Editoras.

Parceiros do evento também estarão com stands de serviços na praça. O SENAC irá oferecer serviços de beleza com “Spa das mãos e Esmaltação”, atendimento dos alunos do curso de manicure e balcão do banco de oportunidades com divulgação dos cursos e vagas de emprego. Já o campus na UNEB preparou uma programação especial para a Flilauro com a participação do departamento multidisciplinar de Ciência e Educação.