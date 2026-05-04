Feira literária estreia na Bahia com foco em sustentabilidade

A 1ª Festa Literária de Igatu (Fligatu), que acontecerá de 13 a 16 de maio, no distrito de Igatu, em Andaraí, no interior da Bahia, além da cultura local, terá como marca um plano de sustentabilidade, que pretende servir como modelo para eventos realizados na vila e em outras festas literárias, especialmente na Chapada Diamantina.

Entre as ações previstas está a implantação da coleta seletiva em todo o circuito do evento. Serão distribuídas lixeiras a cada 50 metros, com identificação específica para os diferentes tipos de materiais gerados em cada local.

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A coleta dos resíduos será realizada por equipes da Prefeitura Municipal de Andaraí, que farão o encaminhamento para a Central de Triagem de Materiais Recicláveis, instalada no Centro Cultural e operada por moradores da vila, em intercâmbio com integrantes do GAP (Grupo Ambiental de Palmeiras).

Para orientar o público, serão instaladas placas informativas em diferentes formatos, nas vias de acesso e ao longo do circuito, incentivando a participação dos visitantes na separação correta dos resíduos.



Todo o material coletado será pesado e, posteriormente, encaminhado para a Central de Triagem de Mucugê, onde passará por processo de prensagem antes de seguir para as indústrias de reciclagem.

Os moradores de Igatu também poderão participar da iniciativa, realizando a separação dos resíduos em suas casas e levando-os até a triagem. Ao final da festa, será apresentado um balanço com o volume total de resíduos gerados por tipo de material.

O plano de sustentabilidade foi adaptado à realidade de Igatu por mulheres da própria comunidade, como Fátima Alves, Sida Alves e Laila Machado, e busca, através da Fligatu, testar soluções aplicáveis a eventos culturais em territórios de pequeno porte, com participação direta da população local.

O projeto propõe, nos próximos anos, implementar gradualmente iniciativas como compensação de carbono por meio do reflorestamento de áreas degradadas e a capacitação das equipes de coleta seletiva, da pré-produção, das oficinas de reaproveitamento (produção de sabão a partir do óleo de cozinha) e dos educadores ambientais.

Com a valorização da cultura local, a 1ª Festa Literária de Igatu (Fligatu) tem o objetivo de incentivar o hábito da leitura, valorizar autores ligados à cultura da Chapada Diamantina, preservar o patrimônio histórico e arquitetônico, impulsionar o turismo e abrir espaço para novos escritores.

Durante os quatro dias de evento, o público terá acesso a oficinas (ilustração, plantas medicinais, cartonagem, culinária, entre outras), mesas de debate, exposições, lançamentos de livros, performances, contações de histórias, teatro, dança e capoeira.

A autora homenageada da Fligatu será Daniela Silva, pesquisadora e escritora natural de Andaraí.

A programação reunirá também nomes como Aira Bonfim, Geni Núñez, Lili Almeida, Olívia Santana e Vovó Cici de Oxalá, além de artistas e mestres da cultura popular. O evento contará com atividades esportivas e a participação de atletas convidadas.

Idealizada pela agente cultural Arandy Santos (Peu), em parceria com a Associação Gerais e a produtora Ive Farias, a Fligatu envolverá escolas de Andaraí, Ibicoara, Igatu, Mucugê e Palmeiras, além de turistas e moradores.

A expectativa é receber mais de 8 mil visitantes ao longo do evento.