Fernando Guerreiro reforça relevância do projeto Boca de Brasa

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM) - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), reforçou a relevância do projeto Boca de Brasa, iniciativa da Prefeitura de Salvador, realizada por meio da FGM, ligada à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Criado em 1986, o projeto tem como objetivo promover a cultura nas periferias da cidade, com foco no fortalecimento da cidadania através do incentivo às manifestações artísticas dos bairros da capital baiana.

Guerreiro pontuou, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 11, que o Boca de Brasa é uma política forte e que vai seguir recebendo atenção em 2025. “Todas as iniciativas que foram aceleradas nos bairros vão chegar, provavelmente, no ano que vem a 15 Boca de Brasa, que é um trabalho importantíssimo”, disse.

O Carnaval só dura 10 dias, mas o Boca de Brasa dura o ano inteiro. Então, para a política cultural da cidade é importantíssimo, porque é a possibilidade que você tem de dar apoio e suporte a todas essas iniciativas dos bairros e das várias regiões da cidade”. Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM)

Para os próximos meses, Fernando Guerreiro disse que a FGM já tem “todo o sistema de cultura montado”. “A gente vai continuar com a nossa política de editais. Em 2024, a gente conseguiu cumprir totalmente a Aldir Blanc 2, lançamos nove editais, todos eles já estão começando a rodar”, completou.