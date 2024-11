Festas literárias em Conquista e Uauá agitam fim de semana no interior

Mesa ‘Celebração da poesia: tertúlias poéticas’ tem participação de Regina Luz - Foto: Caio Lirio

Grande veículo para agitar cidades, cenas culturais e economias locais, as festas literárias seguem a todo vapor por toda a Bahia. Só nesta semana, duas bem badaladas acontecem no interior do estado. São elas: a Feira Literária de Vitória da Conquista (FliConquista), no sudoeste, e a V Festa Literária de Uauá (Fliu), no alto sertão baiano.

Em sua segunda edição, a FliConquista iniciou anteontem (quarta-feira, 13), se estendendo ao longo do fim de semana, indo até domingo (17), com vasta programação para todos so públicos, com ênfase em jovens e crianças, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, com entrada é gratuita.

Com o tema “Literatura, o que é”, que busca explorar o significado e a relevância da literatura nos dias atuais, a Fliconquista traz na programação, atividades para todos os amantes da literatura.

Entre os nomes convidados para comparecer à festa, estão Regina Luz, Manoel Herzog, Raphael Montes Ryane Leão, Matheus Peleteiro, Deko Lipe, Marcos Cajé e Nilton Milanez, entre outros.

Boa parte da programação acontece no espaço ‘Juventudes em Fluxo’, no qual, hoje mesmo haverá exibição de documentários e curtas, desfile de cosplay e o lançamento do livro Gael e a Terra dos Vivos, de Matheus Peleteiro (às 16h).

Às 17h, duas conversas: "Em qual espelho me vejo?", com Deko Lipe e Ryane Leão, e "Os super-heróis em debate", com Marcos Cajé e Nilton Milanez.

“O espaço ‘Juventudes em fluxo’ foi concebido para expressar as múltiplas reverberações da literatura, como arte da palavra, com as demais linguagens artísticas. O jovem como protagonista de sua criação, interagindo com escritoras e escritores que inspiram trocas afetivas e artísticas durante a nossa feira literária”, afirma a curadora da feira, Ester Figueiredo.

Fora do ‘Juventudes em Fluxo’, também às 17h de hoje, vale 17h conferir a mesa ‘Celebração da poesia: tertúlias poéticas’, reunindo Regina Luz, Nadja Nunes, Noi Soul e Cristina Leilane, com mediação de Elton Becker.

‘FLIU’

Já em sua quinta edição, a FLIU Festa Literária de Uauá começou ontem e vai até amanhã (sábado, 16) envergando o gibão de couro do sertanejo nordestino e homenageando Ariano Suassuna.

Entre os nomes de destaque chegando a cidade, destaque para a participação do escritor angolano José Eduardo Agualusa, que integrará uma mesa ao lado de Gil Vicente Tavares, com mediação do jornalista Renato Cordeiro.

O festival também oferece mesas literárias, shows e apresentações infantis na Praça São João Batista, um dos locais que abrigarão as atividades do evento.

Como não poderia deixar de ser, as crianças também são contempladas na Fliuzinha, com contação de histórias, teatro e atividades lúdicas, contando com nomes como Ricardo Ishmael e Sálua Chequer, entre outros, além da participação do Projeto Leve e Leia, da Fundação Pedro Calmon.

Imperdível também a exposição de Xilogravuras do mestre J. Borges no pátio do CETEP (Centro Territorial de Educação Profissional).

Vale também citar a festa de encerramento, com apresentações musicais de Jéssica Caitano, Pedro Pondé, Rennan Mendes e Nilton Freitas, além da peça O Auto da Compadecida, do autor homenageado deste ano, Ariano Suassuna.