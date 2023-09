Festival Afrofuturismo é lançado na Casa Vale do Dendê

O Festival Afrofuturismo está na sua quinta edição e irá movimentar o Centro Histórico de Salvador, nos dias 20 e 21 de novembro de 2023. Promovido pela Vale do Dendê, o maior evento de afrofuturismo da América Latina reunirá palestrantes nacionais e internacionais para discutir o tema “De volta para o Futuro”. O lançamento do evento aconteceu nesta segunda-feira, 18, na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho.

A programação envolve palestras, painéis, atividades culturais, interatividade e tecnologia. O evento de lançamento teve a presença de colaboradores do iFood, patrocinadora oficial do Festival e representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, o Festival Internacional integra o calendário de eventos da capital baiana organizado pela Prefeitura Municipal de Salvador, e traz para o centro das discussões a importância do Continente Africano para o desenvolvimento econômico e tecnológico e o impacto do processo da colonização.

Na edição anterior (2022), o Festival Afrofuturismo teve a participação de mais de mil pessoas que assistiram as mesas e painéis de palestrantes como Aaron Mitchel - EUA (Ex-diretor Global de RH da Netflix), Kamil Olufowobi - NIG (CEO MIPAD Global), Juliana Vicente (Diretora do documentário "Racionais: Das ruas de São Paulo pro mundo"), Carla Akotirene (escritora e intelectual), Bárbara Karine (idealizadora da Escola Maria Felipa e influenciadora digital), dentre outros.

Desde 2018, o Festival Afrofuturismo passou por diversas fases e modelos e vem se consolidando como evento de referência para inovadores e criativos de todo o Brasil, colocando Salvador no mapa global de eventos ao lado de Austin (SXSW), Cannes (Festival de Cinema e Publicidade), Lisboa (Web Summit), Nova Orleans (Essence Festival) e outras cidades globais.

Veja os convidados internacionais já confirmados na edição de 2023:

Kamil Olufwobi - fundador do Prêmio Mipad

Peter Flegel - Secretário de Combate ao Racismo do Canadá

Karen Santos - Edtech UX Para Minas Pretas

Fadila Ahmad - CEO African Living Fully

Getrude Matshe - Sênior Cultural Ambassador Diversity Atlas

Serviço:

O quê: Lançamento do Festival do Afrofuturismo - Ano V

Quando: 18 de setembro de 2023, às 18h30.

Onde: Casa Vale do Dendê. Largo Terreiro de Jesus - Pelourinho

Contato: [email protected]

*Em atualização