Festival de Artesanato na Bahia é lançado na terça; veja a programação | A TARDE

O Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), no Centro Histórico de Salvador, sedia na terça-feira, 9, o lançamento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA) a partir das 16h.

A cerimônia contará com a presença de convidados, autoridades e a imprensa, além de apresentação do Festival e DJ.

A marca do evento é inspirada na expressão “Fé na Bahia” e visa representar a diversidade artesanal do país. O Festival será realizado entre os dias 14 a 17 de março no Pelourinho.

No evento haverá comercialização de produtos, rodadas de negócios, desfile de moda artesanal, atividades de qualificação e programação infantil, além de shows com renomados artistas da música baiana e brasileira, além de manifestações culturais.

Weslen Moreira, coordenador do Fomento ao Artesanato – CFA, expressa grande expectativa para o evento e destaca as negociações com a Federação Nacional do Artesanato para a participação de delegações rotas do artesanato na Bahia.

"Já iniciamos as tratativas com a Federação Nacional do Artesanato para a vinda de várias delegações do país. Vamos garantir também a participação das 19 rotas do artesanato na Bahia. Com certeza, será uma grande celebração da arte popular".

O Festival é realizado pelo Governo do Estado da Bahia, através da Coordenação de Fomento ao Artesanato – CFA, da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Associação Fábrica Cultural, e conta com o apoio do MUNCAB.

PROGRAMAÇÃO

16h às 17h - DJ

17h às 18h - Balé afro

18h às 19h - Cerimônia de Lançamento

19h às 20h - Coquetel