Festival de Cultura Evangélica acontece em Salvador em outubro

O Festival de Cultura Evangélica volta a ser realizado em Salvador entre os dias 1° a 28 de outubro. O evento está em sua 8ª edição e visa fomentar a cultura gospel com uma série de ações, apresentações artísticas, palestras e seminários.

Nesta quarta-feira, 6, ocorreu um evento de apresentação, que reuniu líderes religiosos de diversas denominações e representantes da bancada evangélica na Câmara Municipal de Salvador.

No evento, o prefeito Bruno Reis afirmou que o festival é positivo para a economia da cidade, além de ser uma retribuição ao segmento evangélico.

"Sabemos a quantidade de vidas que são salvas com a palavra e com os relevantes serviços prestados para a população através de projetos sociais, ajudas diretas às pessoas, até mesmo com doações de alimentos. Tenho convicção do quanto essa parceria do poder público com as igrejas é importante para construir uma sociedade melhor para todos".

O titular da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, considerou que o evento será estratégico para aproveitar o potencial que a capital baiana já possui.

"A ideia é que durante o mês inteiro, não só apenas um dia, a comunidade evangélica participe de uma série de eventos. Isto é importante para a cidade que busca dinamizar a plataforma de eventos o ano inteiro. Este é um setor que a cidade já tem todo um movimento, e a Prefeitura não só quer abrigar, mas promover esse evento de fundamental importância, inclusive para o turismo evangélico da cidade de Salvador".

Confira a programação do Festival.

A abertura da programação será no dia 1° de outubro com um culto pela manhã nas igrejas da cidade. No sábado, 7, será realizada a Caminhada da Cultura Evangélica, das 16h às 20h, com saída da Fazenda Grande 2 (ao lado da 3° CIPM), seguindo até o Campo da Pronaica.

No mesmo dia, será realizado o show de talentos Canta Teen, das 13h às 17h, na Concha Acústica do Parque da Cidade (Itaigara).

No domingo, 8, a caminhada se repete das 15h às 19h com saída da Praça de Paripe (rótula de Coutos) até a Praça João Martins. O dia também terá um Festival de Novos Talentos Evangélicos, das 9h às 17h, na Concha Acústica do Parque da Cidade.

No dia 14, a programação segue intensa com realização do Cultura Jovem, evento que terá palestras, apresentações musicais e premiações. O evento ocorrerá das 14h às 19h no Largo do Pelourinho. Das 16h às 20h acontecerá a Caminhada da Cultura Evangélica pela Paz com saída do Largo da Madragoa até o Largo do Papagaio (Ribeira). No mesmo dia, das 16h às 19h, acontece mais uma edição da Caminhada da Cultura Evangélica com saída do fim de linha da Federação, seguindo pelo Alto do Sobradinho, Parque São Bráz e Vale da Muriçoca. O evento terá participação da banda Nós Semeadores e do pastor Paulo Neto.

No penúltimo fim de semana de programação, as atividades terão início na quinta-feira (19) com um ciclo de palestra que irá até o sábado (21), no Wet'n Wild (Paralela), das 19h às 22h. A programação vai reunir grandes referências do universo gospel como Rafael Nery e Gabriela Lopes.

Já no dia 27, os critãos vão poder assistir a apresentações musicais das 16h às 0h, no Parque dos Ventos (Boca do Rio). Dentre os artistas mais aguardados estão Maria Marçal, Midian Lima, Som e Louvor, Sued Silva, Davi Sarcer, Gisele Nascimento.

Já no dia 28, encerramento desta edição do Festival de Cultura Evangélica, vão se apresentar para o público Aline Barros, DJ PV, Thalles Roberto, Isadora Pompeo, Theo Rúbia, Victin, Valkiria Nunes, Misaias Oliveira, Nengo Vieira.