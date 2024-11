Festival de Dança Itacaré começa nesta segunda-feira

O tema deste ano será Expande Expande - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira, 28, até o dia 10 de novembro acontece, no sul da Bahia, o XII Festival de Dança Itacaré. A programação conta com a apresentação de artistas da dança de mais de cinco países que marcam a internacionalização do Festival.

O Festival terá acesso gratuito e classificação livre para a maioria das atividades. Além de Itacaré, Ilhéus também será contemplada na programação, onde irá sediar parte das atividades.

Consolidando a expansão do evento que tem sua trajetória marcada no quilombo urbano Porto de Trás, o tema deste ano será Expande Expande.

Artistas brasileiros de dança da Bahia, Piauí, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais também participam do Festival. Já os artistas estrangeiros contemplados são da Argentina, França, Costa do Marfim, Moçambique e Portugal.

Durante os 14 dias de Festival, serão promovidas performances, espetáculos, intervenções, exibições de vídeo e oficinas-espetáculo como atividades formativas para construção coletiva de uma apresentação, com participação condicionada à inscrição.

A abertura oficial desta edição acontecerá no dia 6 de novembro, às 19h30, no Centro Cultural Porto de Trás, Itacaré, com presença de autoridades e parceiros, seguida do espetáculo nacional Ancestralidade em Movimento, realizado pela artista soteropolitana Edileuza Santos.

As propostas em dança que são realizadas ao longo do evento caracterizam-se por propor desvios compositivos criados por profissionais da dança. Além de abrir espaço para corpos dissidentes, como revela a idealizadora do Festival de Dança Itacaré, Verusya Correia.

“Acreditar nas relações democráticas e que estejam em conexão com o mundo contemporâneo foi o pilar que compôs o processo curatorial. É no sentido de ancorar-se nas ações diversificadas e em contextos plurais em Dança que almejamos oxigenar as nossas estruturas para vislumbrar táticas de emancipações dos modelos coloniais”, explicou a idealizadora.

O Festival de Dança Itacaré 2024 é uma produção da Casa Ver Arte, com apoio da Prefeitura Municipal de Itacaré, e é fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023.

Ao longo dos 16 anos de produção do Festival, a cidade tem se tornado referência em eventos de dança. Nesta edição, mais de 450 inscritos vindos do Brasil e de países de quatro continentes, se candidataram à participação do evento.

Com relevância até internacional, o Festival chama atenção e faz conexões com outras grandes programações, como o Programa Internacional de Visitantes pela NRW KULTURsekretariat, na cidade de Düsseldorf na Alemanha, por exemplo.

Acesse a programação aqui.

Informações sempre atualizadas podem ser acessadas também nas redes sociais em @festivaldedancaitacare.