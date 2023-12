Festival Dois de Julho leva Filarmônicas de toda a Bahia para o Pelô | A TARDE

Filarmônicas de todo o estado voltam aos palcos do Centro Histórico de Salvador, em mais uma edição do Festival Dois de Julho. O evento acontece nos dias 9 e 10 de dezembro, com apresentações musicais gratuitas nos largos Pedro Archanjo e Quincas Berro D’água, no Pelourinho, das 15h às 20h.

Foram selecionadas 12 Filarmônicas para as apresentações: Sociedade Filarmônica 19 de março, Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana, Sociedade Filarmônica União Ferroviários Bonfinenses, Associação Filarmônica Lira Popular Muritibana, Sociedade Filarmônica 30 de março, Sociedade Filarmônica 08 de dezembro, Filarmônica Lira 6 de agosto, Oficina de Frevos e Dobrados, Filarmônica Terpsícore Popular, Sociedade Filarmônica Amantes da Lyra, Filarmônica 30 de junho, e a Filarmônica 2 de janeiro de Jacobina.

Cada Filarmônica receberá, em sua apresentação, um artista convidado. Estão na programação a cantora Aiace, Ana Paula Albuquerque, Fatel, Josyara, Lazzo Matumbi e Márcia Short.

As bandas Filarmônicas são reconhecidas pela notoriedade pública como instituições representativas da cultura baiana, com sua expressividade engajada nas tradições locais, e uma função educacional respeitada por grandes artistas e professores do segmento da música erudita e popular. São uma manifestação secular que mobiliza multidões em suas apresentações, garantindo a diversidade e a memória musical da Bahia.

O Festival Dois de Julho – Filarmônicas da Bahia se constitui, portanto, como uma ação de incentivo e valorização a esta importante tradição do nosso estado.

Confira a programação :

09/12

Largo Quincas Berro D´água

15h - Oficina de Frevos e Dobrados, com Lazzo Matumbi

16h40 - Filarmônica 2 de janeiro de Jacobina, com Lazzo Matumbi

18h20 - Filarmônica Terpsícore Popular, com Aiace

Largo Pedro Archanjo

15h30 - Sociedade Filarmônica União Ferroviários Bonfinenses, com Aiace

17h10 - Filarmônica Lira 6 de agosto, com Josyara

18h50 - Sociedade Filarmônica 30 de março, com Josyara

10/12

Largo Quincas Berro D´água

15h - Filarmônica 30 de Junho, com Ana Paula Albuquerque

16h40 - Associação Filarmônica Lira Popular Muritibana, com Ana Paula Albuquerque

18h20 - Sociedade Filarmônica 19 de março, com Fatel

Largo Pedro Archanjo

15h30 - Sociedade Filarmônica 08 de dezembro, com Fatel

17h10 - Sociedade Filarmônica Amantes da Lyra, com Márcia Short

18h50 - Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana, com Márcia Short.