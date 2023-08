Festival em Salvador terá Taís Araújo e de modelo internacional

Entre os dias 3 e 5 de novembro vai acontecer em Salvador, o festival internacional Liberatum, evento gratuito que vai contar com as participações da supermodelo Naomi Campbell e da estrela do rock Debbie Harry.

A cantora Alcione e os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo também marcarão presença, assim como o diretor e produtor indicado ao Oscar Lee Daniels e o artista visual americano Kehinde Wiley, um dos principais nomes da arte contemporânea na atualidade

O Liberatum é uma plataforma de diplomacia cultural com foco em diversidade. O festival, que é aberto ao público, já teve edições em Berlim, Reino Unido, México e Hong Kong. Salvador foi escolhida pela contribuição na cultura afro-brasileira.

As edições realizadas em outros países já receberam convidados como Pelé, Will Smith, Nicole Kidman, Mark Ruffalo, Susan Sarandon e Francis Ford Coppola.

Programação

Em Salvador, a programação vai ter mostras de cinema; concertos de música; instalações de moda e fotografia; masterclasses; mostra de música e dança LGBTQIAP+; painel de mudanças climáticas; e encontro de Empreendedorismo e Liderança.

O line-up completo e a programação artística do Liberatum Brasil serão revelados nos próximos dois meses.