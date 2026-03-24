HOME > CULTURA
Festival gratuito de arte e música agita Salvador neste final de semana

Evento reúne mais de 100 artistas e celebra arte urbana

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/03/2026 - 13:07 h

O Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores (BTC) chega à sua 8ª edição. O evento vai reunir mais de 100 artistas locais, nacionais e internacionais em Salvador.

Com o tema ‘Tecnologia Ancestral’, o festival acontece gratuitamente entre os dias 26 e 29 de março de 2026, no Terminal da Barroquinha, ocupando o Centro Histórico da capital baiana e o bairro de Massaranduba com intervenções artísticas, debates, ações formativas e apresentações culturais.

Durante os quatro dias de programação, o público poderá acompanhar a produção de painéis de graffiti em tempo real, além de participar de atividades que ampliam o olhar sobre a arte urbana contemporânea.

Entre os destaques estão artistas como:

  • Witch
  • Lu Bicalho
  • Shock
  • Manuel Gerullis

Eles integram o conjunto diverso de criadores convidados.

Nesta edição, 60 artistas foram selecionados por meio de convocatória pública e curadoria do Coletivo Vai e Faz, enquanto outros 40 participam de forma independente, ampliando o intercâmbio artístico e cultural do evento.

Os participantes estarão distribuídos entre o Centro e o bairro do Rio Vermelho, fortalecendo a circulação cultural pela cidade.

Protagonismo feminino

Um dos marcos do BTC 2026 é o protagonismo feminino. O festival alcança a paridade de gênero entre artistas participantes. Esse avanço é resultado de iniciativas contínuas de incentivo, como as ações da plataforma Flor de Cacto, que atua na formação, acolhimento e fortalecimento de mulheres na arte urbana.

Além da produção artística, o BTC vai implementar ações de redução de danos e a adoção de uma política de tolerância zero contra o assédio. A programação inclui atividades educativas e a participação de especialistas que promovem debates sobre cuidado, segurança e responsabilidade no ambiente cultural.

Vivência e integração comunitária

Em Massaranduba, no Subúrbio Ferroviário, será realizada uma vivência coletiva de arte e graffiti na sede do Coletivo Musas, reunindo artistas e moradores em uma grande intervenção urbana, acompanhada de uma feijoada comunitária.

No dia 29 de março, data do aniversário de Salvador, o festival realiza uma ação especial em homenagem à cidade, conectando arte urbana, memória e identidade cultural.

Música

A música também ganha destaque na programação com o BTC Sound Fest, que acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

Entre as atrações confirmadas estão os shows de:

  • Fragmento de Samba
  • Freelion
  • BNegão
  • Circuito Sound System, liderado pelo Ministereo Público, pioneiro na cultura sound system na Bahia

O projeto reúne ainda coletivos como:

  • Respiro Soundz Dub System
  • Setembro Sistema de Som,
  • Jahmin Sound System
  • Vidas Negras Sistema de Som

A programação inclui ainda masterclasses, mesas de debate sobre arte urbana e mídias sociais, vivências de graffiti, pintura oficial do circuito BTC 2026 e a tradicional foto coletiva com os artistas participantes.

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento reúne mais de 100 artistas e celebra arte urbana
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Evento reúne mais de 100 artistas e celebra arte urbana
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Evento reúne mais de 100 artistas e celebra arte urbana
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Evento reúne mais de 100 artistas e celebra arte urbana
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x