Festival Julho das Pretinhas inicia 8ª edição nesta quinta-feira

Evento chega a sua oitava edição - Foto: Divulgação

O Festival Julho das Pretinhas chega à sua 8ª edição nesta quinta-feira, 11 ,com programação repleta de atividades artísticas e educativas. O evento é voltado para crianças e adolescentes negras, responsáveis, ativistas, educadores, agentes culturais e organizações educacionais e artísticas. As atrações serão em formato híbrido.

Buscando potencializar a produção artística voltada para o público infantil, sobretudo as meninas negras, o evento aborda o tema “feminismo negro” em sua programação, compreendendo a importância da politização e do empoderamento. Com conteúdo afirmativo e identitário, a atividade reforça a necessidade da autoafirmação da identidade na infância negra e a valorização da autoestima deste público que por muito tempo não se via representado.

Com o propósito de potencializar o empoderamento do universo feminino negro no âmbito das infâncias, a iniciativa tem como referência o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho e o projeto Julho das Pretas, promovido pelo Instituto Odara.

Organizada e produzida por mulheres negras com o objetivo de fortalecer a influência dessas narrativas nos processos artísticos e educativos, a programação da 8ª edição do Festival Julho das Pretinhas prevê chamada artística para meninas entre 5 e 12 anos, já nesta quinta-feira (11), para compor a programação do elenco. O intuito é identificar jovens artistas negras para apresentações solo e em grupo.

Ao longo do mês, outras atividades estão programadas como o mini recital “Maria Felipa”, no Festival de Arte do Alto do Cabrito, no dia 14 de julho. Já as oficinas de teatro, musicalização e escrita criativa com conteúdo afirmativo e classificação livre acontecerão no Subúrbio Ferroviário e na OAF (Organização de Auxílio Fraterno). As atividades serão ministradas no dia 17 de julho pela idealizadora do Festival e atriz Cássia Vale, atores do grupo de teatro Bonde da Calu e pela música Lucila Laura.

A programação da 8ª edição termina no dia 31 de julho, com lançamento do poema visual “Quintal”, dirigido por Cassia Vale e executado pelo grupo de teatro Bonde da Calu.

Idealizado pela diretora e atriz Cássia Valle, que também assina a direção artística do evento, ao lado do selo Calu Brincante e da organização Moinhos Giros de Arte, o Festival é produzido pela integrante da Banda Didá Lucila Laura e Clésia Nogueira. Enfatizando o lugar da mulher negra como produtora de conteúdo e necessária para a criação de representatividade, a 8ª edição do Festival Julho das Pretinhas proporciona possibilidades de novas narrativas e potencialização não apenas das crianças negras, mas das mães e das mulheres.

SERVIÇO

O quê: Festival Julho das Pretinhas – 8ª edição

Quando: De 11 a 31 de julho

Programação

11/07 – Lançamento e chamada artística

14/07 - Apresentação artística: Mini recital “Maria Felipa”, Festival de Arte do Alto do Cabrito

17/07 - Oficina de teatro, escrita criativa e musicalização na OAF (Liberdade, Salvador)

31/07 – Lançamento do poema visual “Quintal”