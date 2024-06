Festival lança programação e abre vendas de ingressos para o MAM | A TARDE

O Festival Zona Mundi está com data agendada: de 5 a 9 de junho, em Salvador, com uma programação inclusa, rítmica e rica. O projeto está na 9º edição e é conhecido por ser um espaço de celebração e intercâmbio artístico entre o Brasil, países que falam oficialmente o português e países ibéricos.

O Festival é contemplado pelo edital de Eventos Artísticos Calendarizados 2023, realizado pela FUNARTE (Fundação Nacional das Artes) e pelo edital Gregórios, realizado pela FGM e Prefeitura de Salvador, através da Lei Paulo Gustavo.

O Zona Mundi 2024 conta com a parceria e co-realização do projeto MARIMBA, Associação cultural que está sediada em Portugal e Moçambique e que prevê o lançamento de uma filial dentro da programação de 2024.

Esta edição também será marcada pelo fomento à diversidade cultural e pela convergência entre linguagens artísticas. Zona Mundi será 100% presencial e durante os cinco dias de evento, a capital baiana será o centro das atenções para amantes da música de todas as partes do mundo. Com acesso gratuito em boa parte da agenda, o Festival promete um espaço que realiza mais de dez atividades e que visam dialogar e fortalecer as produções artísticas.

A programação começa na quarta-feira, 5, às 18h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) e com o Painel de Abertura - Marimba: Uma Articulação em Rede do Intercâmbio Cultural entre Países da Língua Portuguesa. No dia seguinte, 6, a Sala Nilda Spencer vai receber os painéis do Festival, das 09 às 17h, que abordam os diferentes olhares da produção artística nacional e tecnologia.

O segundo dia do Festival terá ainda Rodadas de Negócios, na Sala Nelson Maleiro. Em todas as edições do Festival Zona Mundi são realizados chamamentos públicos e gratuitos para artistas da música se conectarem com os players do mercado musical. Através de inscrições para rodada de negócios da música, os artistas têm a oportunidade de realizar networking, visibilizar seu trabalho e potencializar conexões.

Em seguida, é a vez do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) sediar o Festival Zona Mundi - para um dos momentos mais esperados do projeto: performances visuais e sonoras. A noite de sexta-feira, 7, vai ser embalada pelos artistas Avuá, Indi Mateta (AO) e Josyara, SIWO (MZ), a partir das 18 horas e os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Já no sábado, 8, a programação começa às 10h30 horas e fica por conta de Hugo Arán, Martins, Patche Di Rima e Pedro Pondé, que convida as baianas Clariana e Udi para subir ao palco e agitar a noite. O ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e os acesso dos dois dias estão disponíveis no link e você pode conferir tudo no site.

No domingo, 9, a programação musical do Festival é gratuita e encerra o Zona Mundi 2024. O evento acontece no anfiteatro do Parque da Cidade, fortalecendo o multiculturalismo e as suas conexões. O evento está agendado para 11h e reunirá no palco nomes como Jorge Mulumba (AO) convidando Luizinho, DuJêje, Luana Flores, Marina Tusett (ESP), Neila Khadi, Renata Bastos e Vitrolab.

Inclusão e Diversidade

O Festival Zona Mundi realizou chamada para contratação de pessoas trans atuarem durante o Festival. Dentre as contrapartidas asseguradas, o Festival se compromete com remuneração compatível com o mercado; ambiente de trabalho inclusivo e livre de preconceitos; oportunidade de integrar a equipe de um importante evento cultural. As inscrições vão até dia 27/05.

Sobre Programação

O Festival conta com uma programação repleta de talentos internacionais e promove encontro de artistas de diversas partes do mundo para compartilhar suas músicas e culturas. Entre os destaques estão: Patche Di Rima (Guiné-Bissau), Siwo (Moçambique), Indi Mateta (Angola) e Jorge Mulumba (Angola), cujas performances prometem encantar o público com sua riqueza rítmica e melódica. Da Bahia, estão confirmados Josyara, Pedro Pondé.

Além disso, o Zona Mundi expandirá suas fronteiras ao estabelecer um intercâmbio com países ibéricos, contando com a presença de artistas como Hugo Arán e Marina Tuset, ambos da Espanha. A Edição está trazendo participação de artistas e grupos de diferentes cantos do Brasil como o duo paulista ÀVUÀ; o pernambucano Martins, a paraibana Luana Flores (Nordeste Futurista).

Programação

ZONA MUNDI NO MAC ▻ 5 JUN

18h - Painel lntercâmbio da língua portuguesa /Coquetel

ZONA MUNDI NO CENTRO DE SALVADOR ▻ 6 JUN

Programação

14:00 às 16:00 Hack criativo de validação da integração circuito modular e Dalegig com poder público, representantes de casas, festivais, agências, artistas, BNB, SEBRAE e UFRB

Local: Sala Nilda Spencer

10:00 às 12:00 - Rodadas de Negócios

Local: Sala Nelson Maleiro

16:00 às 17:00 – Painel Direito autoral em tempos de IA

17:00 as 18:00 – Desenvolvimento sustentável na dimensão cultural

Local: Sala Nilda Spencer

18:30 – Performance “Vírus”

Local: Teatro Gregório de Matos

ZONA MUNDI NO MAM▻ 7 e 8 JUN

Na sexta e no sábado, mais uma vez, performances visuais e sonoras ocupam o pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia. Nos dois dias de programação, artistas da Bahia e do mundo se encon-tram em frente as águas da Baía de Todos os Santos.

7 de junho

Valor: R$ 40 e 20

Horário: 18h

Para comprar ingressos: shotgun.live

Line Up:

Avuá

Indi Mateta (AO)

Josyara

SIWO (MZ).

8 de Junho (60 e 20)

Valor: R$ 60 e 30

Horário: 22h30

Para comprar ingressos: shotgun.live

Line Up:

Hugo Arán

Martins

Patche Di Rima

Pedro Pondé convida Clariana e Udi

ZONA MUNDI NO PARQUE ▻ 9 JUN

No domingo, dia 9, Zona Mundi vai ao Parque.

O anfiteatro do Parque da Cidade recebe uma celebração da diversidade cultural, de convergência entre linguagens artísticas, um espaço onde as fronteiras são superadas e as conexões são fortalecidas.

Horário: 11h

Domingo – 09/06

Jorge Mulumba (AO) convida Luizinho DuJêje

Luana Flores

Marina Tusett (ESP)

Neila Khadi

Renata Bastos

Vitrolab

Publicações relacionadas