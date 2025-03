‘Festival Música em Trancoso’ estende verão dos 40 anos da axé music

- Foto: Divulgação

Os 40 anos de axé music merecem uma festa à altura. As comemorações não deixam a desejar: nos primeiros meses do ano, blocos, shows e tributos dos mais variados inundaram as ruas, casas de show e bares. Pós-Carnaval, a festa fica por conta da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que apresentará em Trancoso o Baile Concerto - 40 anos da Axé Music com participação especial de Daniela Mercury.

O espetáculo faz parte da 11ª edição do Festival Música em Trancoso. O evento, que já virou tradição no distrito do sul da Bahia, acontece entre os dias 19 e 22 de março no Teatro L’Occitane. Este ano, o repertório está mais diverso que nunca, indo da axé music até tributos a Gregório de Matos e Heitor Villa-Lobos. “As homenagens desta edição foram pensadas para valorizar a identidade baiana e seus expoentes na música e na literatura. Queríamos celebrar figuras e movimentos que ajudaram a moldar a cultura do estado, mantendo um olhar contemporâneo sobre essas influências”, conta o maestro Carlos Prazeres, regente da Osba.

O festival tem início com a homenagem ao poeta Gregório de Matos, no dia 19. A Osba apresentará, de forma gratuita, o projeto Gregorianas, que, de acordo com Prazeres, já tem um espaço especial no repertório da orquestra. A apresentação, que une a acidez do Boca de Brasa à fluidez da música sinfônica, terá como artistas convidados Mariana Guimarães e Jackson Costa. No dia seguinte, é o momento de entrar no embalo do OSBREGA - Concerto do Amor, em que a Osba dá uma roupagem sinfônica a compositores populares românticos do Brasil, como Fagner, Pablo do Arrocha e João Gomes. Esta edição terá a participação especial de Mãeana e Almério. “Essas escolhas refletem nossa missão de conectar a tradição com a modernidade, ampliando os horizontes da música sinfônica”, diz Carlos Prazeres.

Na sexta-feira (21), a Osba lembra 150 anos de nascimento do compositor francês Maurice Ravel, momento em que sua "valsa" dará o tom das celebrações. Também será uma homenagem à obra de Heitor Villa-Lobos com o gaitista Gabriel Grossi e as cantoras soprano Maria Carla Pino e Josy Santos.

A homenagem às quatro décadas da axé music, no dia 22, encerra com chave de ouro o Festival Música em Trancoso. Celebrar a cultura popular baiana em toques sinfônicos é uma manifestação rica da pluralidade musical da Bahia. “Celebrar os 40 anos de axé music é, sem dúvida, um dos pontos altos desta edição do festival. O axé é o som da Bahia, um movimento que rompeu fronteiras e colocou a música baiana no cenário nacional e internacional. Para a Osba, homenagear esse gênero é uma forma de reconhecer sua importância histórica e, ao mesmo tempo, mostrar como a música sinfônica pode dialogar com diferentes estilos. Essa fusão entre orquestra e axé reflete a diversidade musical baiana, que sempre transitou entre o erudito e o popular, entre o clássico e o contemporâneo. A mistura está no nosso DNA, e esse encontro entre a Osba e o axé promete ser uma experiência”, defende Carlos Prazeres.

Para Sérgio Mehlen, diretor artístico do Instituto Terravista, responsável pela realização do festival, a integração proposta no encerramento do festival é um convite para celebrar a história da música baiana. “[Com a axé music], a Bahia começou a produzir e a homenagear seus próprios artistas, fugindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, que só quem fazia sucesso era quem estava no Sul. Mostrou que tinha força na sua música, na sua cultura, para contagiar o Brasil e o mundo através do axé”, diz.

Música para a população

O Música em Trancoso nasceu de um sonho de Reinold Geiger, CEO da L’Occitane, marca francesa de cosméticos. Amante da Bahia, especialmente de Trancoso, ele queria investir em arte e cultura, de forma a aproximar a comunidade do distrito dos espetáculos musicais. Assim, foi construído em 2014 o Teatro L’Occitane, verdadeira obra de arte do arquiteto luxemburguês François Valentiny, que se tornou o palco do festival, que hoje caminha para a 11ª edição.

No fim do ano, Trancoso é um dos destinos prediletos de turistas. É só depois da alta estação, porém, que acontece o festival, justamente para dinamizar a cultura e a economia locais num momento em que não estão tão aquecidas. Os ingressos para as apresentações custam entre R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira), mas tem preços especiais para moradores, entre R$ 30 e R$ 60. “A comunidade abraça essa ideia do festival, comparece, prestigia, se entrosa com os músicos. Tem outras atividades paralelas que engrandecem o festival, e a participação da Osba também dá uma outra dinâmica, um olhar para o que a Bahia produz. A nível de cultura, de arte, é extremamente saudável e interessante para o Música em Trancoso promover esse olhar para os corpos artísticos da Bahia”, diz Sérgio Mehlen.

Por muitos anos, o Festival Música em Trancoso contou com a participação de fragmentos de orquestras, com músicos brasileiros e estrangeiros se unindo para as apresentações no evento. Há três anos isso mudou, a partir de parceria do Instituto Terravista com o Governo do Estado da Bahia, e a Osba assumiu o comando do festival.

“O festival com a Osba trouxe uma dinâmica muito diferente. O maestro Prazeres, um neo-tropicalista, desmistificou um pouco o concerto das músicas clássicas, sendo altamente didático em suas apresentações e introduzindo o repertório da música popular brasileira dentro do seu próprio repertório vasto. Isso trouxe uma dinâmica muito interessante, aproximou a população da música clássica e tornou mais acessível. As pessoas assistem à apresentação da Osba e se sentem encantadas, motivadas”, diz Mehlen.

A parceria é satisfatória para os dois lados: para Prazeres, é uma alegria levar a música sinfônica ao cenário paradisíaco de Trancoso e dialogar com diferentes estilos e públicos. “Esse festival é fundamental para o fomento da cultura local porque aproxima a música clássica da comunidade e dos visitantes, mostrando que a Orquestra pode ser acessível, vibrante e conectada com as riquezas culturais da Bahia. Além disso, fortalece a economia criativa da região”, afirma.

Além dos concertos no Teatro L'Occitane, Música em Trancoso conta com o Circuito das Igrejas, em que uma orquestra local de Porto Seguro se apresenta gratuitamente nas igrejas de Caraíva, Itaporanga, Vale Verde e Arraial D’Ajuda, possibilitando que a atmosfera do festival chegue também em comunidades mais distantes de Trancoso. Os concertos acontecem nos dias 13, 14, 15 e 16 de março, respectivamente. “É um momento não só de divulgação do festival, mas também de possibilitar esse contato com a música e com esse universo”, diz Mehlen.

Também haverá outras atividades, como doações de ingressos, fornecimento de transporte, masterclasses e oficinas para os moradores da região. As masterclasses, de acordo com Mehlen, promovem o contato entre músicos da região e os artistas, para trocar experiências.

Música em Trancoso / De 19 a 22 de março / Teatro L’Occitane / Ingressos entre R$ 30 e R$ 250 / Programação e vendas: musicaemtrancoso.com.br

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.