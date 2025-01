Festival ‘O Som do Sabor’ vai fazer três dias de festa gratuita em Salvador

Afrocidade participa de festival em Salvador - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (10), começa a primeira edição do festival Som do Sabor, que segue até domingo (12). Gratuito, o evento será realizado no Largo do Santo Antônio Além do Carmo e apresenta uma programação que mistura música, gastronomia e arte urbana.

Fred Carmel, produtor, é um dos idealizadores do festival. Ele explica que o evento foi pensado para destacar as expressões culturais de Salvador. "Este é um festival zero quilômetro, nunca aconteceu antes. Buscamos criar algo que unisse música, arte urbana e gastronomia em um espaço que traduzisse a essência cultural de Salvador. O Santo Antônio foi a escolha perfeita, porque respira essa atmosfera única que queremos transmitir ao público", afirma Carmel.

Além da música, o festival aposta em outras expressões artísticas e culturais. Durante os três dias, haverá grafitagem ao vivo em painéis abertos à participação do público, coordenada por curadores como Daniel Rangel (do MAC).

A praça de alimentação, outro destaque, trará comidas de rua típicas, como acarajé, beiju, pastel, cachorro-quente, coxinha e hambúrguer.

Ainda segundo Carmel, o evento também terá oficinas culinárias ministradas pelo chef Pedro Meirelles. Para quem quer aprender a cozinhar, o chef vai ensinar receitas simples e acessíveis, integrando sabor e aprendizado.

Para Alex Pinto, produtor cultural e responsável pela curadoria musical, o festival tem a diversidade como ponto central do evento: “Tentamos fazer um recorte que representasse as diferentes linguagens musicais da Bahia. Temos artistas que já circularam por grandes festivais e outros que estão começando suas carreiras. É um reflexo da nossa cultura, que mistura música, gastronomia e manifestações populares”, diz Alex.

Nomes de destaque

A programação musical é um dos pontos altos do festival, trazendo nomes de destaque da nova cena alternativa da Bahia. Na sexta-feira, 10, o rap e o hip-hop dominam o Largo, com Áurea Semiseria convidando Suh, seguida de Yan Cloud com Nininha, e o encerramento por Melly, que traz seu estilo neo soul.

Em entrevista ao jornal A TARDE, a cantora Áurea Semiséria, de 27 anos, contou como será sua participação no festival. “Estou muito animada, pois será meu primeiro show com banda. Preparamos um repertório especial com músicas do meu novo EP Semiséria, releituras de clássicos do samba-reggae e algumas canções que o público já conhece e ama. Vai ser um show vibrante, pensado para combinar com a energia do verão em Salvador", destacou.

A artista é independente e vem conquistando espaço na cena musical baiana. Atuando há dez anos no rap, um gênero ainda predominantemente masculino, ela se destaca pela versatilidade e determinação. "Faço um pouco de tudo no meio da música porque, como artista independente, a gente precisa aprender várias coisas para sobreviver", afirma.

Entre as outras apresentações, as batalhas de MCs garantem momentos de interação e adrenalina.

No sábado, 11, o pagotrap de Guedez abre a programação, seguido por Ravi Lobo e Bel4atriz. Tiri, convidando Márcia Castro, e a banda Afrocidade fecham a noite.

Conhecida por sua mistura de ritmos como afrobeat, pagode e reggae, a banda Afrocidade, está animada para se apresentar na primeira edição do festival Som do Sabor.

Em entrevista, os integrantes destacaram a energia que pretendem levar ao palco. “Estamos muito felizes em participar desse evento incrível que traduz a diversidade musical da Bahia. O festival vai trazer gastronomia, arte e, claro, muita música. E a gente vai levar o nosso swing, nossa mistura, nosso axé, para abrilhantar ainda mais", afirmou Eric Mazzone, também conhecido como Bicho Solto.

A cantora Fernanda Maia, outra integrante da banda, contou que o show terá surpresas para o público. "Preparamos um repertório especial, com músicas novas e releituras. Quem já conhece o balanço da Afrocidade pode esperar aquele clima de carnaval. Já estamos no verão, e o show vai ser quente", garantiu a cantora.

O domingo, dia 12, será dedicado ao samba, com apresentações de Suco de Bahia, Ju Moraes e o grupo Sambaiana, culminando com Àttooxxá, que promete encerrar o evento em alta.

O evento, além de oferecer entretenimento, busca também fortalecer a cena cultural e gastronômica local.

“Queremos mostrar que Salvador tem muito a oferecer, com uma nova cena musical, jovens chefs e artistas visuais que estão redefinindo o que é ser baiano. Esse festival é uma oportunidade de unir todas essas expressões em um só lugar”, conclui Fred, idealizador do evento.

Som do Sabor / Sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), 17h / Largo do Santo Antônio Além do Carmo / gratuito / Programação: instagram.com/somdosabor2025

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.