Festival Oxe é Jazz de setembro já tem data confirmada

Setembro chega com as novas datas do Oxe é Jazz no Parque Costa Azul. Nos dias 15 e 16 (sexta-feira e sábado), o projeto realizado pela Mais Ações Integradas com patrocínio do Governo do Estado da Bahia traz nomes como Beatles In Jazz, Cláudia Cunha, Luizinho Assis com Ivan Sacerdote e Eric Assmar com Adriano Grineberg (SP). O evento começa a partir das 18h.

Formada em Salvador pelos músicos Alexandre Vieira (contrabaixo e voz), Márcio Pereira (guitarra) e Laurent Rivemales (bateria), todos nomes veteranos na cena do jazz em Salvador, o Beatles In Jazz presta um tributo aos Beatles, banda fundamental na história da música pop mundial.

A noite de sexta do Oxe finaliza com a veterana cantora baiana Cláudia Cunha, com seu show "Solar", em tributo a Gal Costa. Com direção musical de Jelber Oliveira, a apresentação propõe um passeio pela obra de Gal com arranjos originais executados por um time de músicos do cenário baiano.

A noite de sábado inicia com a apresentação do veterano tecladista, arranjador e compositor baiano Luizinho Assis, nome de grande prestígio na cena musical soteropolitana. Para essa apresentação, Luizinho vem Giroux Wanziler (baixo), Victor Brasil (bateria) e traz como convidado o clarinetista e compositor Ivan Sacerdote, músico que vem tendo um destaque crescente na cena da música popular brasileira, sobretudo após o lançamento do aclamado álbum ao lado de Caetano Veloso, em 2020. Juntos, esses artistas apresentam um show em tributo ao já saudoso mestre João Donato.

Fechando a edição de setembro, o curador do projeto Eric Assmar recebe em Salvador o pianista, cantor e compositor paulistano Adriano Grineberg, um dos principais nomes do blues brasileiro na atualidade, para apresentar um show em tributo ao eterno mestre Ray Charles. Nome frequente nos palcos dos principais festivais de jazz e blues do país, Adriano tem uma larga experiência profissional acumulada, com atuações ao lado de grandes mestres do blues e promete trazer momentos de muita alegria para o público do Oxe É Jazz, em uma apresentação inédita ao lado de Eric Assmar e sua banda.