Festival Quilombola de Itacaré agita Litoral Sul a partir desta sexta | A TARDE

O IV Festival da Cultura Quilombola de Itacaré acontece a partir desta sexta-feira, 17, e segue até a segunda-feira, 20, com programação focada na valorização da cultura e identidade quilombolas.

Ao longo dos quatro dias do Festival haverá atividades como uma levada cultural, feira de economia solidária, exposição de fotografia, Conferência Livre de Promoção da Saúde Quilombola e rodas de conversa.

As atividades são envoltas em música, capoeira e manifestações culturais, além da gastronomia ancestral. A programação completa pode ser acessada no Instagram.

Para Wellington Silva, do quilombo Santo Amaro e presidente no Conselho Quilombola de Itacaré, o Festival traz visibilidade para as comunidades da região, além de ser uma oportunidade para escoar os produtos feitos por coletivos locais.

“Minha expectativa é uma visibilidade maior para nós, para nossa comunidade, para que nossas raízes e ancestralidade não sejam esquecidas. O festival é uma oportunidade para chamar a atenção das autoridades sobre nossa existência. Nós existimos e estamos aqui!”, acrescenta a quilombola Monaliza Moreira.