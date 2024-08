Festival SouJuvs acontece neste sábado, na Arena Fonte Nova

- Foto: Divulgação

A juventude vai participar da primeira edição do Festival SouJuvs, que acontece neste sábado (17) na Arena Fonte Nova. A música baiana será representada por Rachel Reis, Àttooxxá, Melly e BaianaSystem, além de apresentações das juventudes dos blocos afros Ilê Aiyê, Muzenza e Malê Debalê.

O festival compõe a programação do 'Agosto das Juventudes', em celebração ao Dia Internacional da Juventude, que é comemorado em 12 de agosto. Promovido pela Coordenação Geral de Políticas Públicas de Juventude (Cojuve), órgão da Secretaria de Relações Institucionais do Governo da Bahia, o evento multilinguagens conta com diversas ações de arte, educação, empreendedorismo, formação, informação, entretenimento e intervenções artístico-culturais.

Além dos shows musicais, o evento contará com discotecagem do DJ Pivoman, apresentação dos mestres de cerimônia Yara Damasceno, Pixote e PCD Perigosa, intervenções de dança da Cia Five de Dança, e ainda live painting com o artista plástico Oliver Dórea. Uma arena esportiva com tirolesa, slackline e escalada completa as atividades disponíveis gratuitamente no festival. A direção artística é assinada pela cantora e compositora baiana Manuela Rodrigues.

Os shows que compõem a programação do evento serão transmitidos ao vivo a partir das 17h, pela televisão e pelo canal da TVE no Youtube.