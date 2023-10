Festival Sunset Boipeba terá shows de Edson Gomes com o filho Jeremias | A TARDE

O show Tal Pai, Tal Filho, projeto do rei do reggae baiano, Edson Gomes e o seu filho, Jeremias, vai agitar a ilha de Boipeba, localizada no município de Cairu, de 12 á 14 de outubro, a partir das 17h. O evento será no Ority Praia Bar, na Praia da Cueira.

E para abrilhantar ainda mais a festa, o Sunset Boipeba vai contar com os shows da Banda Diluvio, Rafa Luz, com tributo a Raul Seixas e outras atrações. Os ingressos estão a venda no site da Sympla https://www.sympla.com.br/evento/festival-sunset-boipeba-show-tal-pai-tal-filho/2158043 e na Tabacaria Amaral (Pousada Atracadouro).

Confira a programação

Dia 12/10 -Ás 20:00h Dj Ras Seles / Rafa Luz com o projeto toca Raul Seixas

Dia 13/10 - Às 20:00 h Dent Dub & Thiago Bass com o projeto Sdb Moreré /Jeremias Gomes & Banda Dilúvio.

Dia 14/10- às 20h- Gegê Gomes / Jeremias Gomes & Edson Gomes com o projeto Tal pai Tal Filho .

Serviço:

Festival Sunset Boipeba

Local: Ority Praia Bar - Praia da Cueira