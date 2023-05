Filha de Gilberto Gil, Marília Gil assume direção do MAM

A produtora cultural Marília Gil, filha do cantor e compositor Gilberto Gil, foi nomeada diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Ela sucede ao comunicador Pola Ribeiro, que assumirá a diretoria de museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Em fevereiro de 2020, Marília havia sido nomeada para um cargo de coordenação do insitituto cultural, e agora assume o desafio de promover e fortalecer a arte produzida na Bahia.

Marília Gil, de 56 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é a segunda entre os filhos de Gilberto Gil, fruto de sua relação com Belina Aguiar. Ela cursou Psicologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA) entre 1985 e 1991. Atualmente é sócia-diretora da produtora Gil & Canella, ao lado de Pitty Canella, presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).