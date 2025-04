Fragmentos de Samba anuncia retorno após Carnaval; confíra

Organizadores prometem manter a mesma qualidade de som, serviços e convidados especiais - Foto: Filipe Soares

A banda que, desde o ano passado, vem lotando a Casa de Castro Alves, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, com ingressos esgotados em praticamente todas edições, prepara o retorno do Fragmentos de Amor, após cerca de dois meses para cumprir a agenda de Carnaval.

Dia 26 de abril, um sábado, a partir das 17h, a casa onde morou o poeta baiano e atualmente abriga um museu, recebe mais uma edição do projeto que reúne música de qualidade e arte no mesmo ambiente.

Os organizadores prometem manter a mesma qualidade de som, serviços e convidados especiais, que tornaram o evento um dos mais disputados da capital baiana.

SERVIÇO:

O quê: 16ª edição Fragmentos de Amor

Quando: 26 de abril, sábado, a partir das 17h

Atrações: Fragmentos de Samba e convidados

Onde: Casa Castro Alves, rua do Passo, 52, Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos: Sympla