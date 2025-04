Fronteiras do Pensamento discute literatura e identidade em Salvador

Jeferson Tenório e Itamar Vieira Junior - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A 10ª edição do Fronteiras do Pensamento chegou ao fim nesta quarta-feira, 9, com uma conversa entre dois grandes nomes da literatura brasileira contemporânea: Jeferson Tenório, autor de 'O Avesso da Pele' e vencedor do Prêmio Jabuti, e Itamar Vieira Junior, autor do premiado 'Torto Arado'. O encontro aconteceu no Teatro Sesc Casa do Comércio e reuniu um público atento às reflexões sobre subjetividade, identidade e a influência das questões sociais na construção das narrativas individuais e coletivas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Jeferson Tenório falou sobre a expectativa para a participação no evento e a importância dos encontros intelectuais.

Fico muito feliz quando tenho a oportunidade de voltar a Salvador. Estar aqui com o Itamar, que é um grande amigo, e poder conversar sobre literatura, sobre narrativas, sobre essa ideia de coletividade. Espero uma conversa com trocas intelectuais bem interessantes Jeferson Tenório

Sobre a relevância do Fronteiras do Pensamento, o autor destacou: "Sempre que assisti a palestras do Fronteiras, saí com a sensação de que sabia mais coisas, de que passei a refletir mais sobre o que aprendi e ouvi. Sempre saía com aquele sentimento de 'nossa, como eu não pensei nisso'. É uma grande honra estar aqui agora podendo dialogar", disse.

Jeferson Tenório | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Questionado sobre o alcance de seu trabalho, o autor celebrou o impacto do seu romance. "A glória do escritor é conseguir fazer com que seu livro chegue a diferentes públicos. 'O Avesso da Pele' conseguiu romper essa bolha e chegar a adolescentes, acadêmicos e pessoas que talvez nunca tenham lido um livro inteiro. Para mim, isso é a glória".

A glória do escritor é conseguir fazer com que seu livro chegue a diferentes públicos Jeferson Tenório

Itamar Vieira Junior, por sua vez, a relevância do evento e da capital baiana. "Salvador sempre foi esse celeiro de pensamento, essa ebulição cultural, sempre muito presente, muito forte. A cidade carrega essa vocação. E Salvador tem uma importância histórica para o país".



Itamar Vieira Junior | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Presente no evento, o maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, Carlos Prazeres, também falou sobre a importância da literatura.

A literatura é um lugar em que a gente pode se reinventar, criar novas possibilidades de existir. Quando a gente lê um livro, a gente é transportado para o mundo de outra pessoa e, a partir disso, pode ressignificar a nossa própria existência Carlos Prazeres

Carlos Prazeres | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Sobre o evento



O Fronteiras do Pensamento surgiu em 2006, em Porto Alegre, e dois anos depois, passou a ser realizado também em Salvador. Desde então, através do evento, a capital baiana já recebeu nomes como o escritor português Valter Hugo Mãe, o cineasta alemão Wim Wenders e o sociólogo francês Edgar Morin.

Neste ano, além de Itamar e Jeferson na quarta, o Fronteiras do Pensamento contou com Alexandre Coimbra e Ana Suy na programação do primeiro dia. O projeto conta com o apoio da A TARDE FM e do Clube A TARDE.