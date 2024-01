Funceb abre vagas em Cursos de Verão na Escola de Dança; confira | A TARDE

As inscrições estão abertas para os Cursos de Verão 2024 de Férias e Intensivos na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), instituição vinculada à Secretaria de Cultura.

As vagas estão distribuídas entre 48 modalidades de cursos que acontecem nos turnos matutino e vespertino na Escola de fica localizada no Centro Histórico de Salvador.



Durante todo o mês de janeiro, acontecem os Cursos de Verão 2024 – Férias, na Escola de Dança da Funceb. Ao todo, serão 1.140 vagas distribuídas em 35 modalidades de cursos de dança.



As aulas acontecem de 8 de janeiro a 1º de fevereiro, duas vezes na semana, sempre às segundas e quartas ou terças e quintas, no turno vespertino. O investimento é de R$ 150,00 (matrícula por curso) ou R$ 40,00 (aula avulsa).

Dentre as opções oferecidas estão: Afrobeats, Ballet clássico iniciante, K-pop Summer Class, Canto e Dança dos Orixás, Gestos performáticos, Danças acrobáticas, Danças de Blocos Afro, Dança moderna, Stiletto Dance, Capoeira, Performance músico-teatral, Pole Dance, Corpo Brincador com ênfase em cultura maranhense, Expressão Corporal, Danças Afro Urbanas, Tribal Fusion, Do funk carioca ao afro, Chair dance, Sambas, Dança de reis e rainhas dos blocos afro, Jazz contemporâneo, Twerk, Dança-teatro INvencionando o movimento, Danças urbanas, Dança afro-brasileira iniciante, Omode Agbara: dança de princesas e príncipes dos blocos afro, Mulheres urbanas, Afro Contemporâneo, Tap como dança afro: sapateado e orixás, Breaking, Swing afro baiano, Vida mais flex, Dancehall e Dança afro iniciante.

Podem participar pessoas com ou sem experiência prévia nos estilos disponibilizados, a partir de 15 anos, acompanhadas por responsável maior de idade.

Para o curso Omode Agbara: Dança de princesas e príncipes dos blocos afro, a idade é de 06 a 12 anos, sendo necessário também o acompanhamento de uma pessoa responsável. Para se inscrever, a pessoa interessada precisa procurar a professora ou professor e realizar o pagamento do curso, na primeira aula.

Nos Cursos de Férias serão ofertadas 105 bolsas de estudos. 70 serão para o público externo e 35 serão destinadas a estudantes do Curso Profissional da Escola de Dança da Funceb. Cada pessoa poderá se inscrever em apenas uma opção de curso.

As pessoas interessadas poderão preencher o formulário entre 4 e 7 de janeiro de 2024 no site da Funceb. O sorteio ocorrerá na segunda-feira (8 de janeiro).

Curso Intensivo

Nos Cursos de Verão 2024 – Intensivos são 450 vagas distribuídas em 13 modalidades: Dança Terapêutica, Collab Jazz Funk, Afro Contemporâneo, Dança Afro-brasileira, Dança Moderna, Pagode Urbano, Ballet Clássico, Ritmos baianos e afro-brasileiro, Afrodan, Waacking, Street Jazz e Capoeira Dance.

As aulas acontecem pela manhã, de 8 a 26 de janeiro de 2024. Os cursos têm duração de até quatro aulas, e carga horária de duas a quatro horas diárias, a depender da aula.

Para se inscrever, a pessoa interessada precisa procurar a professora ou professor e realizar o pagamento do curso, na primeira aula. O investimento varia entre R$ 100,00 e R$ 200,00, dependendo da carga horária, formato e recursos ofertados pelo curso.

As aulas são formatadas para pessoas que buscam aprofundar os estudos no campo das artes em um curto espaço de tempo, através de experiências didáticas intensivas. Podem participar pessoas a partir de 15 anos (acompanhados por um responsável), com ou sem experiência prévia nos estilos disponibilizados.