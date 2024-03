Funceb lançará catálogo de fotografias do Prêmio Pierre Verger | A TARDE

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA), lançará neste sábado, 16, o Catálogo Coletivo da 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. O lançamento acontecerá às 15h30, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, em Salvador.

Também vai acontecer um bate-papo de encerramento da exposição, que reunirá dois dos premiados da edição, Amanda Tropicana e Matheus L8; o presidente da Comissão de Seleção, Rafael Martins; e terá mediação do curador da exposição, Marcelo Campos.



Três ensaios fotográficos foram premiados e mais 12 foram selecionados para compor o Catálogo e a Exposição Coletiva que fica aberta até domingo, 17, com visitação gratuita entre 10h e 18h, no MAB.



A exposição é composta por três ensaios fotográficos premiados no valor de R$ 30 mil, nas categorias: Ancestralidade e Representação, Questões Históricas e Livre Temática e Técnica, além de 12 ensaios selecionados para compor a exposição coletiva e o catálogo da edição.



Na categoria Ancestralidade e Representação foram apreciados ensaios que abordam a etnofotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação dos aspectos relacionais, familiares, sociais, dentre outros, no Brasil. A fotógrafa Amanda Tropicana foi a premiada com o ensaio “Memórias do Patiti Obá”.



Em Questões Históricas foram apreciados ensaios fotográficos que dialogam com o momento histórico contemporâneo. O premiado na categoria foi o ensaio “As Caretas do Mingau”, de Matheus L8.



Já em Livre Temática e Técnica foram apreciados os ensaios fotográficos documentais que registram de forma livre no que se refere à sua temática e técnica. Na categoria, os fotógrafos Affonso Uchôa e Desali foram premiados com o ensaio “Sangue de Bairro”.



Ensaios selecionados



Além das propostas premiadas, a Comissão de Seleção selecionou outros 12 ensaios fotográficos, quatro em cada categoria, que junto aos premiados, compõem a Exposição e o Catálogo Coletivo do prêmio.



Na categoria Ancestralidade e Representação, estão os artistas Guilherme Cunha e os Retratistas do Morro, com “Retratistas Do Morro: O Direito Igual De Existir”, Chris Tigra, com o ensaio “Irradiará”, Luiza Kons, com “Em Nome da Mãe e do Pai” e Márcio Vasconcelos, com o ensaio “Vodunsus Da Mina”.



Em Questões Históricas, estão expostos o trabalho de Heloisa Ramalho, com “Lapso Colapso”, Leonardo Carrato, com “Reformatório Krenak - Fragmentos De Uma Memória Subterrânea”, Marlon de Paula, com “Mil Sóis Sobre A Pele” e Maria Vaz com “Ilustríssimos”. Já na categoria e Livre Temática e Técnica, estarão os ensaios de Marilene Ribeiro com “Cama de Baleia”, Ana Sabiá com “O Sonhário Da Srª. M.N", Shinji Nagabe com “Dioramas” e Renata Voss com “Sumir Do Mapa”.