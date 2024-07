Funceb levará 10 bandas filarmônicas ao desfile de 2 de Julho

- Foto: Divulgação / BA.GOV.BR

Já está quase na hora de ir às ruas do Centro Histórico de Salvador para celebrar os 201 anos de Independência do Brasil na Bahia. A partir das 8h do dia 2 de julho de 2024, 10 bandas filarmônicas oriundas de diversas cidades baianas irão desfilar no cortejo que sai do Largo da Lapinha em direção ao Terreiro de Jesus, em Salvador.

As bandas foram selecionadas através de chamamento público pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secult-BA.

São elas: Filarmônica 2 de Janeiro de (Jacobina), Filarmônica 25 de Dezembro (Irará), Filarmônica 30 de Junho (Serrinha), Filarmônica 4 de Janeiro (Itiúba), Sociedade Filarmônica Amantes da Lyra (Santo Antônio de Jesus), Filarmônica Guerreiros do Sol (Dias D’Ávila), Filarmônica Lyra Popular (Belmonte), Filarmônica Minerva Cachoeirana (Cachoeira), Filarmônica Terpsícore Popular (Maragogipe) e Sociedade Filarmônica União Sanfelixta (São Félix).

Serviço:

Desfile Cívico 2 de Julho

Quando: 2 de julho de 2024, às 8h

Local: Largo da Lapinha ao Terreiro de Jesus

Aberto ao Público