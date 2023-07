Gabriel Randal diz sofrer chantagem, expõe perseguição e crise

O influenciador baiano Gabriel Randal, sucesso nas redes sociais com seus vídeos humorísticos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para expor o que está sofrendo.

Ele afirmou que trabalha com redes sociais há três anos e nunca expôs problemas sociais, mas hoje entende que tem a responsabilidade de compartilhar com os seguidores o que está passando.

Randal contou que ficou totalmente desestruturado devido coisas que teve que carregar na mente e no coração, que se acumularam e chegaram a um ponto crítico.

"Hoje em dia me encontro desestruturado em tudo, emocional, financeiramente, sem direção. Todo dia peço a Deus para me dar uma direção, boto meu joelho no chão e peço discernimento. É por isso que estou sumido dos stories. Tento não levar problema para ninguém", contou.

Ele revelou que voltou a morar com a família, mas está sendo chantageado e ameaçado e tem preferido viver trancado. "Estou vivendo uma chantagem emocional das pessoas da rua me perseguindo, me dizendo coisas, me amedrontando, me ameaçando. É muita coisa que estou tendo que carregar. Então, prefiro entrar em casa, ficar trancado no meu quarto pensando no que vou fazer no amanhã".

Randal disse ainda que não tem conseguido trabalhos e está sem assessoria. "Não estou fechando parceria, não estou com assessoria, não estou trabalhando em meio a isso. Só estou com meu reconhecimento. As pessoas querem parar esse repertório, então vou dizer a vocês, Deus vai me dar uma direção. Não sou uma pessoa mal caráter, ruim. A vida é feita de erros e acertos".

O influenciador pontuou que a chantagem é feita por pessoas que afirmam que ele está com dinheiro devido a fama. "Tenho um emocional elevado para entender que aquilo não está no meu controle, mas chega um momento que fica difícil. Tenho faturas para pagar, tenho minha vida financeiramente, que está desestruturada. Me dá medo, só fico em casa, pois as pessoas estão me perseguindo, então, estou cansado e não é brincadeira".

"Estou pensando muito e vou ficar louco. Estou cuidando do meu emocional, tendo ajuda das pessoas que gostam de mim, nunca me julgaram. Deus conhece meu coração, nunca visei nada de ninguém, minha caminhada sempre foi pelo certo. Vou dizer a vocês que aquele Gabriel de antes não fugiu, apenas estou passando por um processo que eu creio que esse vendaval vai passar. Não estou bem".

"Peço que não desistam dos seus sonhos, seja qual for a área de trabalho [...] As pessoas não conhecem meu pessoal. Não têm que ficar opinando, pois ninguém é perfeito. Nunca desista dos seus sonhos".

Confira o vídeo.

null Matheus Calmon