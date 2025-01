Gandhy, Didá e Malê Debalê recebem inscrições do ‘Cidade Carnavalesca’

São oferecidos cursos de adereçaria cênica, cenografia/alegoria, costura cênica, danças afro, percussão e técnicas de estamparia - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para os cursos de adereçaria cênica, cenografia/alegoria, costura cênica, danças afro, percussão e técnicas de estamparia do projeto “Cidade Carnavalesca”, do governo da Bahia.

O projeto é realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e a Secretaria do Turismo (Setur).

Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 2 de janeiro na Associação Afoxé Filhos de Gandhy, uma das organizações da sociedade civil executoras do projeto, na rua Gregório de Mattos, nº 51, no bairro do Pelourinho.

A iniciativa conta com um investimento de mais de R$ 1 milhão e visa ofertar ações de qualificação social e profissional para 600 pessoas, de 18 a 29 anos, vinculadas a entidades carnavalescas de Salvador e Região Metropolitana.

Além do afoxé Filhos de Gandhy, a Banda Didá e o bloco afro Malê Debalê também estão recebendo as inscrições.