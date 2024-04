Gilberto Gil é homenageado em série de selo dos Correios | A TARDE

O cantor e compositor Gilberto Gil ficará eternizado nas cartas do Correio, isso porque o baiano foi o primeiro a virar selo na série “Personalidades”, lançado pela agência nesta segunda-feira, 25.

O projeto visa homenagear personalidades, “focalizando um motivo temático do universo sociocultural de relevância nacional ou internacional”, seja na música, teatro ou esporte. O selo será vendido na loja virtual ou por meio de encomenda numa agência da estatal.

“Pelo conjunto de sua obra e por seu trabalho como ministro da Cultura, não poderíamos pensar em um nome melhor para inaugurar essa série dos Correios, que também são um símbolo brasileiro, presentes no dia a dia de cada cidadã e de cada cidadão”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

O músico e compositor nasceu em 26 de junho de 1942 em Salvador, e esteve presente nas maiores manifestações culturais nacionais e internacionais, entre elas a Ditadura Militar de 1984, quando foi uma das vozes marcantes contra o sistema autoritário. Ele também fez parte da construção do movimento contracultural do Brasil e, durante os anos de 2003 a 2008, assumiu o cargo de Ministro da Cultura do Brasil.