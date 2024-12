Gratuito, ‘Candyall e Tal’ vai encher as ruas de música e arte

O Candyall e Tal é realizado e idealizado pela Associação Pracatum - Foto: Divulgação

Música, dança, gastronomia, artesanato e muito mais vão invadir as ruas do bairro do Candeal neste fim de semana, durante a 6ª edição do Candyall e Tal, demonstrando a força cultural deste naco de Salvador, celebrizado há décadas por Carlinhos Brown e a Timbalada.

Não há um único palco centralizando as atrações. A ideia é que os visitantes percorram seus recantos, apreciando a ocupação artística nas ruas e nos seus espaços icônicos, como a Bica, Zé Botinha, Beco do Bit e a Praça das Artes.

O Candyall e Tal é realizado e idealizado pela Associação Pracatum, que, há 30 anos, é uma das ferramentas propulsoras de transformação social no Candeal.

“O Candyall e Tal é um convite para a cidade de Salvador. São dois dias em que ‘a rua vem pro guetho’ e a comunidade se organiza para receber os visitantes e mostrar sua força cultural”, afirma Selma Calabrich, diretora da Pracatum.

“Com características marcantes e ruas coloridas e sinuosas, o Candeal é um bairro aprazível, construído a partir da forma de viver da sua gente, das festas religiosas, das músicas de Carlinhos, como Água Mineral, Dandalunda, Seu Zé e ainda tem o famoso Guetho Square. É isso que queremos mostrar, a engrenagem social e cultural que torna o Candeal especial e pulsante culturalmente”, acrescenta Selma.

No sábado (7), a Camerata Osba abre oficialmente o Festival, às 16h30, no Palco Zé Botinha. A partir das 17h até às 21h, a Praça das Artes recebe as apresentações da Roda de Timbau do Candeal CDL, que convida Mc Max e Nanamoa.

Já no Palco Bica, às 17h10, o público vai se divertir com a apresentação do Praca’Sons, formado por alunos e ex-alunos da Pracatum, com direção musical do professor Nairo Elo. No final da tarde, às 18h30, o Palco Samba, em frente a Pracatum, recebe o grupo Samba e Suor. Às 20h, a Ópera-Buffa, formada por Jonga Cunha, Rafa Chaves e Rafael Jardim, recebe a banda Bitgaboott, criada no bairro por Boghan Gaboott e Leo Bitbit, encerrando o primeiro dia.

Domingão no Candeal

No domingo (8), o Festival começa mais cedo, às 12h, com o Bar du Kabaça recebendo o grupo Swing On, no Palco Samba, em frente a Pracatum. O samba de mesa vai animar o almoço no tradicional bar do bairro, onde será servido o famoso feijão do Kabaça, que foi destaque na série Comida de Rua: América Latina (Netflix).

Às 14h, o samba toma conta das ruas com o Arrastão das Sambadeiras, convidando a banda Off Scala. Na Praça das Artes, das 16h30 às 18h, a dança entra em cena com as apresentações do Ballet Adeprocan e Cia Mistura. O Pracatum Tambô, com regência do professor José Izquierdo, traz a força da percussão, às 15h30, no Palco Zé Botinha.

DJ Belle, às 16h30, comanda a pick-up no Palco Bica. Às 17h15, as Filhas do Som promovem um arrastão. A banda Bitgaboott recebe Xexéu e Patrícia, ex-integrantes da Timbalada, a partir das 17h30, no Beco do Bitt, encerrando a edição de 2024.

O Candyall e Tal – 6º Festival de Arte Urbana foi contemplado pelo edital Gregórios Ano III, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal e patrocínio da Bahiagás.

Festival Candyall e Tal 6ª edição - Música, Artesanato, Gastronomia / Sábado (07), das 15 às 22h e domingo, (08), das 12h às 19h / Bairro do Candeal / Gratuito / Confira programação completa e demais informações no perfil de Instagram @candyalleta