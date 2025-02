Gratuito, ‘Oxe é Jazz’ faz as primeiras sessions de 2025

Banda Terráquea - Foto: Divulgação

Entrando em seu quarto ano, o festival mensal de jazz, blues e música instrumental Oxe É Jazz faz sua primeira edição de 2025 hoje e amanhã, com um line up bem atraente.

A primeira session é de Bruno Balbi, egresso da cena rock local, fazendo autorais do seu álbum The Road, e clássicos. Ele convida a cantora Candice Fiais, nome já bem estabelecido nesse cenário e dona de grande musicalidade. Na sequência vem o guitarrista, cantor e curador do Oxe, Eric Assmar, que convida ao palco o multi-instrumentista Chico Brown – e vai valer a pena ver o que vai sair desse encontro de dois herdeiros de grandes tradições musicais, já reconhecidos pelos próprios méritos.

Amanhã, outra night de altíssima voltagem musical, com Joatan Nascimento Quinteto apresentando seu show A Música de Miles Davis – tanto Joatan quanto Davis dispensam apresentações. E se alguém lendo isto ainda não conhece nem um, nem o outro, que saia da escuridão imediatamente.

A sequência vai ser pra quem sabe dançar, com a Banda Terráquea, do guitarrista Lon Bové – que convida a cantora Janis Dominique – em session de blues, soul, jazz e funk com direito aos metais em brasa do Terráquea Horns, “nosso poderoso naipe de sopros”, como define o próprio Lon.

“Estamos aproveitando o trânsito dos artistas que moram fora e que neste fluxo do verão, estão de passagem pela cidade”, conta Eric Assmar.

É o caso do Bruno Balbi, atualmente morando na Holanda. “Estou super empolgado em voltar pra Salvador e tocar o meu álbum The Road e últimos lançamentos antes de voltar para minha turnê europeia a partir de março. Acompanho o festival de longe com o maior orgulho e agora estou super honrado com o convite”, afirma Bruno.

Cool jazz, soul music

Em parceria com Chico Brown, Eric vai fazer um resgate e tanto, tocando juntos uma música chamada Samba Reggae Blues, lançada 30 anos atrás, no primeiro álbum do pai de Eric, o saudoso Álvaro Assmar – que contou com a participação do pai de Chico, Carlinhos Brown, na gravação.

“A gente vai trazer este tema prestando uma homenagem aos nossos pais. Um show de muita espontaneidade em termos de improvisação. Também vamos passear pelo universo da música instrumental brasileira, com um pouco de blues e de clássicos do mundo da guitarra”, descreve Eric.

No sábado, o mestre alagoano / baiano do trumpete, Joatan Nascimento, vai trazer sua versão do cool jazz do revolucionário Miles Davis.

“Homenageá-lo pode parecer simples, mas não é. Até porque como instrumentista, ele tinha uma maneira muito particular de tocar. Mas quero ressaltar que a gente não vai fazer uma imitação de Miles. Não vou tocar como ele porque não sei, nem quero”, avisa.

“Então, será Joatan fazendo uma homenagem ao Miles. Outra coisa, a gente fez um recorte de tempo. Fixei um repertório entre os anos 1950 e alguma coisa dos anos 60, até porque já na segunda metade da década de 60, a música dele começa a mudar radicalmente”, acrescenta Joatan.

Lon Bové, por outro lado, vai partir para os anos seguintes (segunda metade dos 60 e 70) – pela via do soul e do funk: “Vamos trazer músicas autorais e também clássicos de James Brown, Elvis, Marvin Gaye, Tower of Power, Earth, Wind & Fire e Ray Charles. Será uma noite cheia de música, animação e emoção“, garante o músico.

Oxe é Jazz / Hoje, com Bruno Balbi, Candice Fiais, Eric Assmar e Chico Brown / Amanhã com Joatan Nascimento Quinteto, Banda Terráquea e Janis Dominique, 18h30 / Parque Costa Azul / Gratuito