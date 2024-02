Gravadora rompe com Roger Waters após falas sobre guerra no Oriente | A TARDE

A gravadora BMG teria decidido encerrar o contrato que tinha com o cantor inglês Roger Waters após comentários feitos sobre as guerras da Ucrânia e dos conflitos entre Israel e Palestina. As informações foram divulgadas pela revista "Variety" e confirmadas pelo jornal britânico "The Guardian".

A empresa alemã de gerenciamento musical tinha parceria desde 2016 com o ex-Pink Floyd. A decisão acontece em reação a falas controversas de Roger Waters, apontado por defender o povo palestino na guerra que se estende com Israel. O cantor passou a ser acusado por antissemitismo.

Devido ao fato, shows do artista na Alemanha acabaram cancelados. Ele se defendeu e negou todos os apontamentos, a despeito de ter retratado a Estrela de Davi, o símbolo mais famoso do judaísmo, como uma bomba sendo despejada por um avião, em cenário do show "The Wall Live", em 2010 (veja abaixo).

Em novembro de 2023, durante show em Buenos Aires, o cantor de 80 anos, desabafou sobre a dificuldade de encontrar hospedagem na Argentina e no Uruguai. Para Waters, a dificuldade tem a ver com boicote por conta de seu posicionamento pró-Palestina.

"De alguma forma esses idiotas do lobby israelense conseguiram cooptar todos os hotéis de Buenos Aires e Montevidéu e organizaram este boicote extraordinário baseado em mentiras maliciosas que têm contado sobre mim", discursou o cantor.