Grupo de fotografia da UFBA promove debate sobre jovens e periferias | A TARDE

O eixo central e temático do debate é Fotografia, Juventude e Periferia | Foto: Divulgação | Jessica Santos

A primeira edição do debate sobre produções fotográficas de jovens das periferias de Salvador acontece nesta sexta-feira, 20, às 10h, no auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA. A mesa de debate será composta pelos fotógrafos Rafael Ramos, Jessica Santos e Pedro Henrique Mota.

O ciclo de palestras e debates intitulado como Diálogos Fotográficos é promovido pelo Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação da UFBA (Labfoto) e acontecerá gratuitamente. O eixo central e temático do debate é Fotografia, Juventude e Periferia. O objetivo do projeto é levantar discussões sobre as implicações éticas, estéticas e políticas da produção visual e da circulação dessas imagens nas redes sociais.

Os encontros acontecerão através do Núcleo de Fotografia e Comunidades (NUFOCO), que tem como objetivos fomentar o ensino e a discussão da fotografia em espaços além da universidade e apresentar a produção fotográfica de jovens artistas residentes nas periferias de Salvador.