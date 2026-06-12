Grupo Musiclauns leva espetáculo junino para crianças no Sesc Comércio

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O clima das festas juninas vai invadir os palcos de Salvador neste fim de semana com uma programação voltada para toda a família. O grupo Musiclauns apresenta o espetáculo "O São João chegou?", reunindo música, brincadeiras, contação de histórias e muita interação com o público no Teatro Sesc Casa do Comércio.

As apresentações acontecem no sábado, 13, às 16h, e no domingo, 14,, às 11h. No palco, os palhaços musicais Zedispeto, Carecudo, Ramba, Mais ou Menos, Biquito e Funfum conduzem uma divertida jornada pelas tradições do São João nordestino, combinando canções autorais com clássicos que fazem parte do imaginário das festas juninas.

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Espetáculo mistura música, humor e cultura popular

A montagem aposta na linguagem da palhaçaria, do circo de rua e da música para aproximar crianças e adultos das manifestações culturais típicas do período junino.

Ao longo do espetáculo, os personagens embarcam em uma busca pelos ritmos e tradições que marcam a festa, apresentando estilos como baião, xote, xaxado, côco e galope, além de brincadeiras e danças típicas.

Segundo Zédispeto, um dos integrantes do grupo, a proposta é transformar o público em parte da história.

“É um espetáculo muito divertido porque, na história, faremos uma busca pelos ritmos, músicas e tradições do São João junto com os pequenos. A gente costuma brincar que é um show para crianças de todas as idades”, destaca.

Interação é marca registrada dos Musiclauns

Um dos diferenciais da apresentação é a participação ativa da plateia. Durante o espetáculo, os artistas promovem jogos, brincadeiras e situações cômicas construídas a partir da interação com crianças e familiares.

A proposta reforça a essência dos Musiclauns, grupo criado para unir arte cênica e musical de forma acessível e participativa.

Além das músicas e esquetes humorísticas, o espetáculo utiliza elementos da cultura popular nordestina para apresentar aos pequenos aspectos da identidade cultural brasileira de forma lúdica e divertida.

Grupo nasceu da união entre música e palhaçaria

Criado em 2018, o Musiclauns surgiu com a proposta de combinar a linguagem dos palhaços com apresentações musicais voltadas para o público infantil e familiar.

Desde então, o grupo vem construindo uma trajetória consolidada em Salvador, levando aos palcos shows interativos que misturam canções autorais, cantigas populares e narrativas que estimulam a imaginação das crianças.

A formação atual reúne artistas de diferentes áreas, como música, teatro, psicologia, educação e produção cultural, característica que contribui para a diversidade de linguagens presentes nos espetáculos.

Ingressos estão à venda

Os ingressos para "O São João chegou?" podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Os valores são:

R$ 20 (inteira);

R$ 10 (meia-entrada);

R$ 16 (comerciários).

A expectativa é reunir famílias em uma celebração que une diversão, cultura popular e as tradições que fazem do São João uma das festas mais importantes do Nordeste.