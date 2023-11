Hasteamento dos veleiros marca 2° dia do Festival de Saveiros | A TARDE

Moradores e turistas já estão desfrutando das belezas e imersão cultural do Festival de Saveiros do Recôncavo - Festa Náutica 2023, realizada em São Félix, na Bahia. A celebração, que busca resgatar a memória e valorizar a salvaguarda dos saveiros como patrimônio do estado, iniciou na sexta-feira, 24, e, neste sábado, 25, seguiu com uma vasta programação.



Com os olhos atentos e admirando cada detalhe do momento em que houve o hasteamento de vela dos saveiros, duas turistas de Sergipe revelaram que vieram à São Félix neste período justamente por conta do evento. É a primeira vez que elas estão participando do festival.

"É a nossa primeira vez no Festival de Saveiro e estou achando o evento maravilhoso, está muito bonito e muito bem organizado. Já temos o costume de vir em São Félix com uma certa frequência, mas neste ano viemos neste período já pensando justamente em conhecer. Estamos amando, e com certeza, vamos voltar", contou Luzia Prado ao Portal A TARDE, acompanhada da prima, Graciele Prado.

Turistas de Sergipe vieram à São Félix por conta do evento | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

Mas se engana quem pensa que a festa naútica só surpreende os turistas. Mesmo sendo morador da cidade e já ter vivenciado a primeira edição, que aconteceu em 2022, o bioquímico André Reis ainda se encanta com a homenagem aos saveiros.

"Esse evento reúne muita gente de fora e de dentro. Os saveiros são patrimônio aqui da nossa região do Recôncavo, marca registrada de Maragogipe, e a gente apreciou ano passado e vai continuar apreciando todo ano essa apresentação deles. Eu fico aqui admirando, porque, além disso, tem também a feira de artesanato, que traz todas as áreas, desde dos artesanatos em si, até a culinária local, sendo coisas que são preparadas pela comunidade, principalmente, os quilombolas. Eles têm representação e trazem o que produzem lá para vender aqui. E vendem mesmo, principalmente pela noite que bomba. Inclusive, eu consumo os produtos daqui também, porque são produtos de muito boa qualidade, com muita higiene e tem coisas que a gente só encontra aqui mesmo na região. Em outros lugares da Bahia, não acha", contou.

Bioquímico André Reis ainda se encanta com a homenagem aos saveiros | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

Feliz com a segunda edição, o idealizador do festival, Wandik Vieira, explicou que a ideia de promover um evento que valorizasse a embarcação surgiu para resgatar uma memória da infância e também preservar a embarcação a vela e todo seu legado.

"Eu fico feliz com que está acontecendo. É o segundo ano, é muito trabalho, mas é muito gratificante pensar o ano todo em como organizar e ver tudo isso acontecendo e dando certo. O Festival de Saveiro nasceu devido à memória afetiva. Nós éramos dois irmãos e meu pai sempre comprava as coisas em quantidade e trazia nos saveiros. Eu era o caçula e acompanhava meu irmão. Infelizmente, isso acabou em nossa cidade, e eu comecei a pensar em como a gente trazer esse pessoal para cá para que as pessoas conhecessem o que é o saveiro. E foi aí que surgiu a ideia do festival, que está no segundo ano e graças a Deus está sendo maravilhoso. Espero que as pessoas conheçam mais e venham em maior quantidade".

Wandik Vieira, explicou que ideia do evento veio de uma memória da infância | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

Feira de Artesanato

Um dos locais mais movimentados do festival é a Feira de Artesanato, Economia Criativa e Agricultura Familiar. Ela reúne 50 expositores e 16 famílias da agricultura familiar que vêm de 14 cidades da região.

A vendedora Luclecia Nery é uma delas. Ela saiu do quilombo Kounge e tem trazido diversas peças do Ateliê José e Arcanja para vender no festival. Segundo a quilombola, o momento é propício para disseminar a cultura local e conseguir aquecer a economia.

"Eu acho que aqui é um momento das pessoas virem conhecer e se interessarem pela cultura. É o segundo ano que acontece, então já se tornou uma coisa histórica, reflexo de que a primeira edição deu certo. Espero que as pessoas venham, adquiram nossos produtos. Muitos de nós somos quilombolas. Eu sou do quilombo do Kounge e a gente vem com os empreendimentos do Rota da Liberdade, que é o carro chefe do nosso quilombo. Estamos nos encaminhando nas feiras e buscando cada vez mais trabalhar esse fortalecimento em prol não só da gente, mas de ajudar outros seres, de outros lugares, de outras comunidades. E aqui eu estou com o ateliê José Arcanjo, onde o objetivo desse ateliê é estar firmando a identidade de cada pessoa para que haja uma liberdade, não só em vestir a roupa, mas se sentir com liberdade dentro da roupa, e assim firmando cada vez mais a identidade do ser. Negros e brancos, não importa. O que importa é que cada um tem que estar bem", disse.

Luclecia Nery trouxe diversas peças para vender no festival | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

Além do hasteamento dos veleiros e da feira, o segundo dia do festival teve ainda encontros de esportes náuticos com jet-ski, canoagem, hobie-cat e lancha, e exposição de carros antigos. Houve também o plantio de árvores na área verde do Cais do Porto, feito por voluntários e autoridades, além de uma noite de shows com três artistas da região.

Presente no evento neste sábado, o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, garantiu que o governo vai agir para que novas edições aconteçam.

"Nós estamos aqui no berço da resistência, da história, que se confunde com a história da Bahia, que é o que a gente tem em Cachoeira e principalmente aqui em São Félix. Dessa vez eles identificaram a Secretaria de Desenvolvimento Rural como parceira do artesanato, da agricultura familiar, como aumentar o volume de pessoas participando e, ao mesmo tempo, a estratégia que a gente tem de comercialização desses produtos. Aqui a gente tem comunidades quilombolas, grupo de mulheres envolvidas. Nosso governador também, quando soube da proposta em apoiar, ele imediatamente nos colocou e nos comprometeu a estar aqui e ao mesmo tempo contribuir para que esse evento acontecesse com qualidade. A nossa ideia é garantir que esse evento aconteça, ampliando o turismo e o negócio a partir da economia solidária".

Secretário estadual Osni Cardoso garantiu que o governo vai agir para que novas edições aconteçam | Foto: Leilane Teixeira I Grupo A TARDE

Programação

E para quem ainda quer conhecer o Festival de Saveiros, é possível aproveitar a programação deste domingo, 26, último dia do evento

A partir das 15h, será dada a largada para o ponto alto da festa: o “Bordejo pelas Águas do Paraguaçu”, que vai circundar a Pedra da Baleia e retornar para o cais de São Félix. Esse bordejo se transformou no grande desfile dos saveiros do recôncavo, passando a enaltecer os mestres saveiristas e sua tripulação ainda em atividade. Em seguida, haverá ainda samba de roda e outros shows.

Confira:

Dia 26 de novembro – Domingo

09:00 Feira de Artesanato, Economia Criativa e Agricultura Familiar

10:00 Exposição de Carros antigos

13:00 show do grupo Afrodescendente

14:00 show de Helena Lídia

15:00 Bordejo dos Saveiros

16:00 Samba de Roda Filhos de Nagô

18:00 show de Isaque Gomes

20:00 show de Juninho Cachoeira