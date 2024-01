Ícone do Carnaval carioca, Quinho do Salgueiro morre aos 66 anos | A TARDE

O intérprete Melquisedeque Marins Marques, mais conhecido como "Quinho do Salgueiro", morreu aos 66 anos nesta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A notícia foi confirmada pela escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na qual ele ficou imortalizado a partir do desfile de 1993, com o enredo 'Peguei um Ita no Norte', cujo refrão "explode coração, na maior felicidade" é lembrado até hoje.

"Quinho não apenas cantou para o Salgueiro; ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível", diz trecho do comunicado.



Quinho foi afastado do carnaval do último ano para tratar um tumor na uretra. Ainda assim, o nome dele foi lembrado durante o desfile pelo carro de som, que foi batizado como "Quinho do Salgueiro".

Ao longo da carreira, além da Acadêmicos do Salgueiro, Quinho foi intérprete de escolas como União da Ilha, Acadêmicos do Grande Rio e São Clemente. Em Porto Alegre, entoou o samba da União da Vila do IAPI no desfile de 2005.