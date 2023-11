Ícone drag, Lorna Washigton morre aos 61 anos no Rio de Janeiro | A TARDE

Lorna Washington morreu aos 61 anos, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 30. Ícone da cena LGBTQIA+, a drag queen fazia shows desde a década de 1980. Como ficou conhecida pela capacidade de se transformar em vários personagens, Lorna era conhecida como a Fernanda Montenegro do mundo drag.

A informação da morte foi confirmada por Rone Júnior, vice-presidente do Grupo Pela Vidda, de acordo com o G1. Lorna teve um infarto, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento na Barra da Tijuca, Zona Norte fluminense, mas não resistiu.

A artista se recuperava de uma parada cardíaca que sofreu em 2022, mas que deixou sequelas. Lorna precisou usar cadeira de rodas e teve perda parcial da audição.

Sem a caracterização, Lorna se chamava Celso Paulino Maciel. No entanto, mesmo mantendo a identidade masculina, passou a ser chamado pelo nome artístico. Lorna se apresentou nas principais boates destinadas ao público gay do Rio de Janeiro, como Papagaio, Incontrus e Le Boy.

Em julho deste ano, Lorna Washington foi homenageada na boate Pink Flamingo, em Copacabana, sua última publicação em rede social. A legenda da imagem replicava o tributo da casa, por causa da semana do orgulho LGBTQIAP+ 2023: "Que momento!! Lorna Washington recebendo flores em vida, como sempre nos ensinou que é assim que tem que ser, das mãos de Karina Karao!"

Lorna também era conhecida pela militância. Foi uma importante figura na luta pelos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV. Seu trabalho de conscientização fez com que fosse homenageada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A trajetória da artista é destaque no filme “Lorna Washington – Sobrevivendo a supostas perdas", de Leonardo Menezes e Rian Córdova.