Ícone fashionista Iris Apfel morre aos 102 anos | A TARDE

A empresária, designer de interiores e ícone de estilo, Iris Apfel, morreu na noite desta sexta-feira, 1º, segundo comunicado em suas redes sociais.

Segundo seu publicista, Stue Loser, a morte ocorreu de forma pacífica em sua residência em Palm Beach, Califórnia.

Com 3 milhões de seguidores no Instagram, Iris era presença constante na primeira fila dos desfiles de moda em Paris, ao longo de mais de meio século, e destacava-se por seu visual excêntrico, que a tornou uma figura distinta entre as celebridades de Nova York.

Iris Apfel deixou um legado expressivo, preenchendo dois andares de seu apartamento na Park Avenue com obras de renomados designers do século 20, acumuladas ao longo de sua vida.

Nascida em 29 de agosto de 1921, no Queens, Nova Iorque, Iris graduou-se em história da Arte pela University of Wisconsin-Madison aos 23 anos. Ela iniciou a carreira como assistente da designer de interiores Elinor Johnson e, em 1950, ao lado do marido Carl Apfel, fundou a Old War Weavers.

A empresa, inspirada nas viagens do casal, conquistou uma clientela ilustre, incluindo nomes como a empresária Estée Lauder e a atriz Greta Garbo.

Embora tenha sido reconhecida localmente entre a sociedade nova-iorquina, foi somente na virada do milênio, em 2005, aos 84 anos, que Iris Apfel alcançou fama global ao organizar uma exibição de joalheria no Metropolitan Museum of Art.

Seu estilo irreverente, divertido e marcante a manteve em destaque até sua morte. Iris Apfel foi tema de um documentário, "Iris" (2015), além de diversas publicações e colaborações, incluindo uma notável parceria com a MAC Cosmetics em 2012, para uma linha de maquiagem.