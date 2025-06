Igreja de Santo Antônio Além do Carmo será elevada a Santuário - Foto: Divulgação

A Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, um dos templos mais antigos e emblemáticos de Salvador, será oficialmente elevada à condição de Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo neste sábado, 31 de maio de 2025, durante Missa Solene às 19h, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. A Celebração Eucarística deverá reunir fiéis de diversas regiões da capital e do estado.

Mas, o que é um Santuário?

Na tradição católica, um Santuário é um local de especial devoção, frequentemente associado a fatos históricos de fé, manifestações da piedade popular ou graças alcançadas. Diferente de uma paróquia, que atende a uma comunidade territorial específica, o Santuário ultrapassa fronteiras geográficas: é um lugar de peregrinação, de acolhimento espiritual e de intensa atividade sacramental, especialmente voltado à escuta, à confissão e à celebração da Eucaristia.

De acordo com o padre Jailson, “não é a paróquia que se torna Santuário, mas a Igreja Matriz que recebe essa elevação”. A Paróquia Santo Antônio Além do Carmo continuará existindo juridicamente e pastoralmente, mas a nomenclatura principal e a identidade espiritual passarão a girar em torno do Santuário. “Este ano, nós estamos celebrando os 830 anos do nascimento de Santo Antônio. Então, a elevação desta Igreja à Santuário é um presente da Arquidiocese para aquele que foi considerado o padroeiro da cidade de São Salvador”, afirma o padre Jailson.

SERVIÇO

O QUÊ: Igreja Santo Antônio Além do Carmo será elevada a Santuário Arquidiocesano

QUEM: Cardeal Dom Sergio da Rocha

QUANDO: 31 de maio de 2025, às 19h

ONDE: Igreja Santo Antônio Além do Carmo (Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico de Salvador)