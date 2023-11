Influencer Vitty denuncia que sofreu racismo no Festival Liberatum | A TARDE

O influenciador baiano Vitty, de 22 anos, revelou nas redes sociais que foi vítima de racismo no festival Liberatum, realizado na última semana em Salvador. Em um vídeo publicado no Instagram, o criador de conteúdo afirmou que um rapaz branco, apontado como um dos organizadores do evento, estava tentando 'escorraçar' ele e outros influencer pretos que estavam sendo fotografados por profissionais da comunicação no backdrop do festival.

“Não aconteceu nem uma, nem duas vezes. Aconteceram várias vezes e não só comigo, mas com outras pessoas também”, afirmou Vitty revoltado com o episódio. Em seguida, o influencer pontuou que o mesmo rapaz mexeu na bolsa dele, que estava sendo usada para marcar o seu lugar durante um jantar em homenagem a Alcione.

“A equipe que estava comigo falou ‘coloca a bolsa de vocês para marcar o lugar na cadeira’. Todo mundo botou a bolsa e a gente foi tomar um ar. Daqui a pouco chega Andressa e fala ‘tão mexendo na nossa bolsa, tão pedindo pra retirar nossa bolsa’ quando eu chego lá quem é que está fazendo esse alvoroço todo? A paquita pomba suja, queria tirar a nossa bolsa porque ‘não sei quem’ iria sentar naquele lugar”.

Por fim, o Vitty revelou que, após abrir a boca sobre o episódio de racismo, o rapaz foi expulso do evento pela organização. No entanto, no dia seguinte, quando ocorreu o encerramento do festival, o acusado compareceu no show que festejava a realização do Liberatum na capital baiana.

“Foi uma falta de respeito com Salvador, uma falta de respeito com as pessoas pretas e principalmente uma falta de respeito com os artistas e pessoas pretas de Salvador. Foi uma grande falta de respeito eles virem de lá para vim promover o evento aqui e desmerecer as pessoas da casa. Foi uma grande falta de respeito. Serve de aprendizado para vocês que têm a síndrome de vira lata e não valoriza os artistas locais de vocês.”

Veja o vídeo:

Liberatum quebra o silêncio

O idealizador do Festival Liberatum, Pablo Ganguli, se manifestou sobre as denúncias de Vitty. Por meio de um comunicado, ele prestou solidariedade ao influenciador digital e informou que o rapaz envolvido no episódio de suposto racismo foi expulso assim que a equipe tomou conhecimento do caso.

“A Liberatum expressa publicamente repúdio às situações de racismo que aconteceram nos últimos dias. Eu. Pablo. Fundador da Liberatum. Pessoa não- branca, indiana. Queer. Não só tive meu cargo questionado por pessoas brancas do público, como fui fisicamente empurrado por uma delas durante o festival. A Liberatum se responsabiliza e se solidariza com toda e qualquer pessoa que tenha experienciado discriminação, em especial @euvitty que publicamente sinalizou o caso criado por um dos nossos funcionários que foi imediatamente expulso do local. Após investigação interna o mesmo foi devidamente notificado e demitido. Nos não compactuamos com nenhuma forma de discriminação ou intolerância a ninguém. É contra tudo que lutamos”, informou a nota.