Ingra Lyberato lança livro em que reflete sobre práticas de autoconhecimento

Despertar do Amor Sistêmico é o terceiro livro de Ingra Lyberato - Foto: Ricardo Lage | Divulgação

A atriz e escritora Ingra Lyberato lança o livro O Despertar do Amor Sistêmico na próxima terça-feira, 18, na livraria Leitura do Salvador Shopping, com bate-papo e sessão de autógrafos. A obra une elementos da arte, da Constelação Familiar e do xamanismo e propõe uma reflexão sobre o autoconhecimento e a busca por uma vida mais consciente.

O Despertar do Amor Sistêmico é o seu terceiro livro e busca compartilhar caminhos que considera sagrados. "Descobri que a arte, a Constelação Familiar e o Xamanismo estão interligados. Meu trabalho terapêutico tem poesia, arte e amor, o que faz diferença quando as pessoas mergulham em si mesmas”, diz.

Ingra ficou conhecida nos anos 1990, ao participar de novelas como Tieta do Agreste, Pantanal e A história de Ana Raio e Zé Trovão. Atualmente, além da vida artística, ela tem feito palestras e conduz workshops de Constelação Familiar TSFI pelo Brasil. Criada em um ambiente permeado pela arte, para ela essa influência moldou sua visão de mundo: “Não vejo separação entre as expressões artísticas. A arte brota do olhar sensível e da necessidade de revelar o mundo interno, revelar a alma”, afirma a autora.

A busca pelo autoconhecimento e pela espiritualidade foi uma constante em sua vida, levando-a a explorar a física quântica e a relação entre ciência e espiritualidade. “Aos 50 anos, superei o medo de me expor através da escrita. Como atriz, posso revelar minha luz e minha sombra dizendo que são conteúdos das personagens, mas como escritora é diferente. Preciso assumir minhas verdades”, revela.

Um dos temas centrais do livro é a forma como muitas pessoas vivem “no automático”, sem uma real compreensão de suas próprias histórias e emoções. Para Ingra, o primeiro passo para romper esse ciclo é ativar o "observador interno" e encarar as próprias dores. “Precisamos parar de fugir de nós mesmos, pois aonde eu for, meu mundo interno vai junto. Somente quando nos responsabilizamos por nossas feridas conseguimos avançar", pontua.

Ela destaca ainda a influência da história familiar de cada um nesse processo. "Herdamos conteúdos positivos e negativos dos antepassados. Viver no automático significa caminhar de olhos vendados, sem dar nenhum passo além dos nossos pais. E o curioso é que quem mais rejeita os pais tende a repetir seus padrões de forma inconsciente”.

Abordagens

A Constelação Familiar, abordagem criada por Bert Hellinger, é um dos pilares do trabalho de Ingra, que é facilitadora da prática. "Esse conhecimento revoluciona o paradigma materialista de separação e traz uma nova cosmovisão, alinhada com a ideia de que somos parte de um sistema perfeito", explica.

O xamanismo também é fundamental na obra. Segundo Ingra, seu contato com a prática é frequente e comprometida há 12 anos "O xamanismo é uma relação direta com a Mãe Natureza, nossa ancestralidade arcaica. Mas antes de mergulharmos na história coletiva, precisamos encarar a história pessoal. A Constelação Familiar nos ensina a nos reconciliarmos com nosso passado para podermos avançar”. Para ela, o Amor Sistêmico não seria um sentimento, mas um estado de espírito e uma postura: “Dissolve o sofrimento do ego e nos coloca como parte de algo maior. Quando nos transformamos, transformamos nossas relações e o mundo ao redor”.

Um Convite à Prática

Segundo a autora, O Despertar do Amor Sistêmico não se limita à teoria, ao longo dos capítulos são apresentados alguns exercícios práticos. "É um convite à vivência do que é dito. A transformação acontece na experiência", destaca.

Para enriquecer ainda mais o evento, a escritora dividirá o bate-papo com a consteladora Claudina Ramirez e a psicóloga Viviane Chequer. "A ideia é proporcionar uma troca de conhecimentos e experiências sobre o autoconhecimento e as relações humanas".

Ingra ressaltou que embora o livro critique a forma de viver no “piloto automático”, o processo de busca por orientação espiritual ou terapêutica é algo individual.

“Essa jornada é interna e cada pessoa precisa arregaçar as mangas e fazer por si. Estou apenas obedecendo o chamado de compartilhar conhecimentos que tem me levado a ter mais lucidez e paz no coração”, acrescentou.

A artista também comentou que tem recebido comentários positivos dos leitores, que afirmam ter se identificado profundamente com a obra e terem começado a refletir sobre a temática. “As pessoas se sentiram provocadas a refletir e querer entender mais a fundo para aplicar na vida, fiz minha parte com muita entrega e amor por quase três anos. Soltei as sementes, agora o tempo dirá, cada um é dono do seu próprio jardim”, concluiu.

Lançamento do livro O Despertar do Amor Sistêmico / Participações de Claudina Ramirez e Viviane Chequer / Terça-feira (18), 19h / Livraria Leitura (Salvador Shopping)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.