Inscrição para Rei Momo de 2024 começa nesta terça-feira | A TARDE

O carnaval só começa oficialmente no dia 8 de fevereiro, mas os preparativos para uma das maiores festas de rua do mundo estão a todo vapor. Nesta terça-feira, 9, começam as inscrições para o concurso do Rei Momo de 2024, no clube fantoches da Euterpe, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Os candidatos interessados devem comparecer até dia 15 de janeiro, das 9h às 17h. Todos devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, atestado médico de saúde, antecedentes criminais e currículo no momento da inscrição. A seletiva será no dia 27 de janeiro.

Todos os anos após o Rei Momo ser eleito, a Federação das Entidades Carnavalesca e Culturais da Bahia faz um trabalho social. Esse ano, a parceria é com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba ). O nome da campanha será “Entre com o Rei Momo na folia salvando vidas” e tem o objetivo de atrair possíveis doadores de sangue.